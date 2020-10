México pide formalmente al papa Francisco una «disculpa» por «atrocidades» de la Conquista

Ciudad de México, 10 oct (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió al papa Francisco que el Vaticano y España ofrezcan una disculpa a los pueblos originarios de América por las «atrocidades» cometidas por la Conquista de la expedición española comandada por Hernán Cortés en el siglo XVI, en una carta al jerarca católico entregada por su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müeller.

«Aprovecho para insistir en que, con motivo de esas efemérides (500 años), tanto la Iglesia Católica, la Monarquía española y el Estado mexicano debemos ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios, que padecieron de las más oprobiosas atrocidades para saquear bienes y tierras y someterlos, desde la Conquista de 1521 hasta el pasado reciente», dice la misiva difundida por el propio mandatario esta sábado, tras el encuentro privado de su esposa con el papa Francisco.

La misiva del jefe de Estado mexicano señala que los pueblos originarios americanos merecen no solo una «actitud generosa» de los gobernante actuales, sino «el compromiso sincero de que nunca, jamás, se cometerán actos irrespetuosos a sus creencias, culturas y, mucho menos, se les juzgará o marginará por motivos económicos o racismo».

En particular, considera que «sería un acto de humildad y a la vez de grandeza que la Iglesia Católica» ofrece esas disculpas, independientemente del debate de si el cura Miguel Hidalgo y Costilla, protagonista de la Independencia, «fue excomulgado o no».

Esa petición de perdón reivindicaría «la gesta histórica del padre de nuestra patria», quien fue acusado de hereje.

López Obrador cita una frase de las proclamas de Hidalgo para llamar a la rebelión, en su carta al prelado argentino, Jorge Mario Bergoglio, que en 2013 se convirtió en el primer latinoamericano al frente del Vaticano y primer papa de la orden jesuita en la historia del catolicismo.

«Abrid los ojos, Americanos, no os dejéis seducir de nuestros enemigos: ellos no son católicos sino por política: su Dios es el dinero, y las conminaciones solo tienen por objeto la opresión. ¿Creéis acaso que no puede ser verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español?», reza el pasaje elegido por López Obrador.

El vocero del Vaticano, Alessandro Gisotti, ya había respondido a esa petición, el 27 de marzo de 2019, recordando que el papa Francisco «ya se ha expresado con claridad sobre esta cuestión» en Bolivia en 2015, cuando pidió perdón por los «muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América».

Por su parte, el 29 de marzo de 2019, la portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá, rechazó la petición de López Obrador para que el rey de España pida perdón por la Conquista del continente americano, que comenzó con la caída de la capital del «imperio mexica», Tenochtitlán (actual Ciudad de México), el 13 de agosto de 1521.

«No se puede tratar de juzgar lo que ocurrió hace 500 años con categorías del presente (…), España rechaza absolutamente la pretensión del presidente de México», dijo Celaá, quien pidió a López Obrador trabajar «para solucionar los problemas de la gente y no para crear nuevos problemas».

SOLICITUD DE PIEZAS HISTÓRICAS

López Obrador también intenta conseguir piezas históricas y arqueológicas que serían exhibidas el próximo año en México, con motivo de los 200 años de su Independencia.

El líder de la izquierda nacionalista mexicana explica al papa Francisco que su esposa realiza este viaje «para obtener códices, objetos y documentos de nuestra historia que puedan exponerse en nuestro país el año próximo, cuando se cumplirán los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, y los 500 años de la invasión colonial española y el bicentenario de nuestra Independencia».

El recuento elogia a «dos sacerdotes buenos y rebeldes: Miguel Hidalgo y Costilla, y José María Morelos y Pavón, cuyo profundo amor al pueblo los llevó a pagar con sus vidas la anhelada libertad de nuestra patria».

Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud y Morelos pedía «que se modere la indigencia y la opulencia», prosigue la carta.

Después del recuento histórico López Obrador plantea su petición del acceso a códices prehispánicos, «en calidad de préstamo por un año, con todos los cuidados y procedimientos legales y de seguridad que sean necesarios» para exponerlos en México en 2021.

Los documentos históricos son cuatro: primero, el Códice Borgia, de la cultura mixteca; segundo, el Códice B/Codex Vaticanus, de la cultura náhuatl; tercero, el Códice Vaticano 3738, del siglo XVI, de la cultura tolteca-chichimeca; y cuarto, los mapas de Tenochtitlán, capital del imperio mexica, también conocido como azteca.

López Obrador anunció el pasado 30 de septiembre que en 2021 conmemorará el «Año de la Independencia y de la Grandeza de México», que incluye la fundación y caída de la ciudad prehispánica Tenochtitlán en los siglos XIV y XVI, con eventos en los cuales no espera que España y el Vaticano ofrezcan disculpas. (Sputnik)