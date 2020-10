Trump ya no contagia el coronavirus, dice médico de la Casa Blanca

Washington, 11 oct (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, que recientemente ha contraído el coronavirus, ya no puede contagiar a otras personas, informó el sábado el médico de la Casa Blanca Sean Conley.

«Esta noche me alegro de informar que el presidente no solo cumple con los criterios de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) para la salida segura del aislamiento, sino también la prueba de PCR por covid-19 recibida por la mañana demuestra, de acuerdo con los estándares reconocidos, que ya no puede considerarse un riesgo de transmisión para otros», dijo Conley.

El viernes Trump dijo al canal Fox News que se hizo una nueva prueba de covid-19 y es probable que ya no tenga el virus.

«Pasados diez días desde que se presentaron los síntomas y con más de 24 horas sin fiebre y el cuadro mejorado, una serie de test diagnósticos avanzados muestran que ya no hay evidencias de una reproducción activa del virus», confirmó Conley.

El presidente anunció el jueves pasado que él y la primera dama Melania Trump contrajeron covid-19.

El viernes fue trasladado al hospital y tratado con el antiviral remdesivir, una dosis de 8 gramos del cóctel de anticuerpos policlonales de Regeneron y el esteroide dexametasona.

El lunes, Trump fue dado de alta del hospital y dijo que se sentía bien luego de su tratamiento y que analiza la posibilidad de participar la semana próxima en el segundo debate presidencial. (Sputnik)