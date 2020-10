Indígenas y campesinos marchan por la vida y la paz en Colombia

Bogotá, 12 oct (Prensa Latina) Más de cinco mil indígenas y campesinos marchan hoy hacia la ciudad de Cali, Colombia, a propósito de la denominada Minga del Cauca en defensa de la vida, la democracia y la paz.

Los manifestantes, entre los que se encuentran representantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), esperan dialogar con el presidente Iván Duque sobre la garantía a sus líderes y la estabilidad en las comunidades.

Preocupa también la situación en la minería y su impacto en los territorios asediados por grupos paramilitares, así como la implementación de los Acuerdos de Paz.

Aseguraron que de no lograrse ese intercambio, emprenderán una movilización hacia Bogotá.

El consejero del CRIC, Ferney Quintero, en declaraciones al diario colombiano El Tiempo, ratificó que ‘a vida no tiene precio, la vida no se negocia, la dignidad del pueblo no se negocia, el territorio no se negocia’.

Asimismo, José Daniel Gallego, delegado estudiantil a la Comisión de derechos humanos de la minga, precisó al mismo medio de prensa que la participación de ese sector se debe a la crisis social y humanitaria en el país.

‘Las y los estudiantes nos sentimos orgullosos de ser indígenas, negros y campesinos, por eso creemos en el valor de la vida, en el que se debe fortalecer la educación como derecho fundamental y garantizar la matrícula cero del 2021 y no un ministerio de defensa para la muerte’, enfatizó Gallego.

Por otra parte, Hollman Morris, analista y exconcejal de Bogotá, manifestó en su cuenta de Twitter el acompañamiento a los movimientos sociales, indígenas y campesinos que marchan por la vida este lunes en Colombia.

‘Buenos días. Regresando al Cauca a caminar la palabra de la mano de las comunidades. Hoy miles de indígenas y campesinos salen a las carreteras para llegar a Cali a exigir respeto para sus vidas candados de las masacres en sus territorios. Una vez más dan señal de dignidad’, destacó Morris.

El senador por el Movimiento Alternativo Indígena y Social, Feliciano Valencia, recordó en la misma red social que, a 528 años de saqueo, de la colonización y de la invasión al continente americano, la lucha y la resistencia frente al despojo y la discriminación continúa.

‘Nuestros antepasados nos entregaron este legado de mantener viva la cultura, de mantener viva las raíces de los pueblos originarios. Por eso luchamos, por eso permanecemos, porque hay que conservar las raíces (…).

Hoy marchamos para exigir vida digna para nuestros pueblos ancestrales’, concluyó. La minga indígena, minga nacional o gran minga por la vida, surgió en 2008 de una serie de marchas y protestas con entre 45 mil y 60 mil indígenas de diferentes etnias, sobre todo de origen nasa.

Aquella movilización recorrió 120 kilómetros entre Santander de Quilichao, y Santiago de Cali, y sus organizadores no lograron ponerse de acuerdo con el entonces presidente Álvaro Uribe, pero desde aquella fecha las reuniones se efectúan en el coliseo El Pueblo de esa localidad.