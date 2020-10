Presentación ante Senado de México de autoridades sanitarias es suspendida por incivilidad

Ciudad de México, 13 oct (Sputnik).- La comparecencia ante el Senado de México del subsecretario federal de Prevención Sanitaria, Hugo López Gatell, fue cancelada la tarde del lunes cuando el presidente de la Comisión legislativa de Salud, Miguel Ángel Navarro, consideró que no había la civilidad necesaria para la sesión.

«Al no haber ya las garantías de una civilidad, le pido por favor me permita suspender la reunión, ya que no hay el comportamiento debido para una comparecencia; por no haber las condiciones de pluralidad y respeto se da por concluida la reunión», dijo Navarro al final de la acalorada discusión.

El principal portavoz federal para la pandemia respondió con criterios políticos los cuestionamientos de varias senadoras de los partidos de oposición sobre el manejo de la crisis sanitaria.

Una senadora se plantó en la tribuna con un cartel que rezaba: «¿Cuántos muertos van? Los que usted diga señor Presidente».

López-Gatell replicó: «hace unos momentos algunas de ustedes, respetables senadoras, me increpaban diciéndome que satisfago las expectativas del señor presidente: sí, por supuesto y con muchísimo orgullo».

El funcionario agregó que las expectativas del jefe del Poder Ejecutivo las cumple muy orgulloso, «porque no son las expectativas de un hombre, no son las expectativas de un dirigente político, sino son las expectativas de un pueblo que ha estado dolido, que ha estado históricamente violentado en todos sus derechos».

Dos carteles fueron colocados detrás de López-Gatell que rezaban: «exceso de ineptitud» y «exceso de soberbia».

El clima fue subiendo de temperatura en el recinto senatorial hasta que una senadora del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha), Cecilia Márquez, se acercó a López-Gatell para ofrecerle gel antibacterial, mientras el funcionario se dirigía a los legisladores.

Respuestas política a preguntas sobre pandemia

López-Gatell esgrimió como respuesta el proyecto político de López Obrador bautizado como «Cuarta Transformación», que compara con la Independencia de 1821; la guerra civil por la reforma liberal que separó la Iglesia del Estado en el siglo XIX; y la Revolución Mexicana de principios del siglo XX.

«La Cuarta Transformación no es una casualidad, es la síntesis de la aspiración nacional de un pueblo que ha encontrado en el dolor la causa de levantarse, la posibilidad de defender su dignidad y sus derechos y eso es lo que representamos», dijo López-Gatell como respuesta a las críticas en la sesión transmitida en vivo por el Canal del Congreso.

El galeno, número dos en la jerarquía de la secretaría de Salud, afirmó que México es una nación que estuvo «a punto del colapso», por su inviabilidad.

Por un momento este país fue considerado «como un Estado fallido por la malversación sistemática, la corrupción rampante y el abuso de poder; el abuso y la negligencia y la arrogancia de quienes, desde una minoría rapaz gobernaron el país, en particular en los últimos 20 o 30 años», continuó López-Gatell alejándose del tema y exasperando más a sus críticos.

El funcionario llegó acompañado por el presidente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, José Alonso Novelo Baeza encargada de autorizar vacunas y medicamentos extranjeros.

«Hoy hay representantes de un minoría, que haciendo uso del foro parlamentario; haciendo uso de la crítica en tribuna pretendan dar lecciones de moralidad, de ética, de probidad, cuando todos y todas, el pueblo en su conjunto conocen exactamente su historia», prosiguió el responsable del manejo de la pandemia, bajo el mando del Secretario de Salud, Jorge Alcocer, de 74 años.

Los opositores anunciaron demandas penales en contra del funcionario por mentir bajo juramento ante el Senado.

La senadora Lilly Téllez le regaló a López-Gatell un bastón de ciego, como herramienta ante «la catástrofe real que es la pandemia del covid-19 para México», donde según la legisladora los hospitales están vacíos «porque la gente muere en sus casas».

La cifra oficial de decesos por la pandemia son casi 84.000 y los contagios superan los 800.000. (Sputnik)