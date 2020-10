Campaña presidencial de EEUU enturbiada tras filtración que implica al hijo de Biden

Moscú, 15 oct. (Sputnik).- La batalla entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el exvicepresidente demócrata, Joe Biden, se vio enturbiada por un nuevo escándalo, tras la filtración de unos correos electrónicos que muestran la relación entre el hijo de Biden, Hunter, y la empresa ucraniana de gas Burisma.

Los correos, filtrados por The New York Post en vísperas de las presidenciales, muestran que la empresa ucraniana Burisma Group frenó la investigación del fiscal general de Ucrania, que investigaba a la compañía por corrupción, a través de la influencia del exvicepresidente demócrata Joe Biden.

Uno de los correos filtrados, enviados a Hunter Biden, cuyo remitente es el consejero de Burisma, Vadim Pozharski, y que fue enviado en abril de 2015, un año después de que Hunter ingresara en el consejo de esta empresa de gas con un sueldo de hasta 50.000 dólares mensuales, revela como Pozharski agradece a Hunter la oportunidad de reunirse con su padre (Joe Biden).

«Querido Hunter, gracias por invitarme a Washington y darme la oportunidad de reunirme con tu padre y pasar un tiempo juntos. Es realmente un honor y un placer», se lee en el correo filtrado.

Otro correo, fechado en mayo de 2014, revela que Pozharski, que es una de las personas más importantes del consejo de administración de la empresa le pide a Hunter consejo acerca de cómo podría usar su influencia a favor de la compañía.

«Necesitamos urgentemente tu consejo sobre cómo podrías usar tu influencia para enviar un mensaje/señal etc para parar lo que consideramos acciones políticamente motivadas», escribió Pozharski.

Pozharski aseguraba que las acciones emprendidas, por el Gobierno ucraniano de esa época, contra la empresa tenían por objetivo sacar dinero a través de un chantaje.

«Los representantes de las nuevas autoridades en el poder tratan de realizar una aproximación agresiva N.Z de manera no oficial con el objetivo de obtener dinero de él», las siglas N.Z según The New York Post pueden estar referidas al fundador de Burisma Mikola Zlochevsky, cuyo nombre es una versión ucranizada de Nicolás.

Hunter Biden responde pidiendo más información detallada acerca de quién dentro del Gobierno ucraniano está detrás de los ataques a la empresa.

«¿Quién en último término está detrás de estos ataques a la compañía? ¿Hay alguien dentro del Gobierno que pudiera frenar estos ataques?, escribió Hunter.

Objetivo cumplido

Menos de seis meses después de que Pozharski agradecería a Hunter Biden que le presentara (o le fuera a presentar a su padre, no queda claro si es un párrafo que se refiere al pasado o al futuro), el entonces vicepresidente Joe Biden presionó al presidente ucraniano de ese momento Petro Poroshenko y al primer ministro Arseni Yatseniuk para que despidiera al fiscal general, Víctor Shokin, amenazando con congelar mil millones de dólares de crédito, concedido en diciembre de 2015 tras un viaje a Kiev.

«Les miré y les dije: me voy en seis horas. Si el fiscal no es despedido, no vais a tener el dinero», dijo en su día Joe Biden al Consejo de Relaciones Exteriores en 2018. Y acabó despedido.

Detalles escabrosos de la filtración

La filtración también muestra un vídeo de 12 minutos, extraído de la computadora de Hunter Biden, enviada a reparación tras haber sido mojada con agua, en la que se le ve consumiendo «crack» (una variante barata de cocaína en base que se fuma con una pipa de cristal) y manteniendo relaciones con una mujer sin identificar, con múltiples imágenes de sexo explícito, según la publicación del medio.

Twitter, Facebook y Scribd censuran la filtración

Los correos filtrados y publicados a través de la plataforma de documentos Scribd fueron bloqueados por la plataforma y son ahora inaccesibles al público.

También Facebook y Twitter censuraron la publicación de The New York Post en sus plataformas porque, según argumentaron, muestran datos personales de las personas implicadas. (Sputnik)