Acabo de irme de bruces por la mayor alegrón de burro que me ha dado este gobierno. Estaba feliz de que una sugerencia que algunos hicimos formalmente al señor Presidente hace más de un mes, de que se convocara a un diálogo nacional finalmente se iba a realizar. Y estaba contento de que lo convocasen los presidentes de la República y de la Asamblea Legislativa. Y estaba muy contento de que lo fuese a coordinara el Estado de la Nación en la persona de su Director Vargas Cullel. Duró hasta hace un minuto mi alegría. Es que apenas ahora pude leer las condiciones y DIOS MIO NO PUEDE SER, le dan PODER DE VETO a cada uno de los participantes. Dios mío. Creía que con la reforma del reglamento de la Asamblea la era de los diputados con vetos había terminado. Pero resulta que el Estado de la Nación (¡oh paradoja de todas las paradojas!) el Estado de la Nación lo revive. Es decir, EL PROCESO DE DIALOGO NACE MUERTO.

Y no nace muerto por la arrogancia y fanatismo de la UCCAEP, que hace bloqueo político, ni de los de los que andan quemando patrullas y bloquean las calles, ni los que dejan en libertad delincuentes que agreden a las policías y recurren a recursos terroristas. No, no es por eso. Es por el mayor dislate que haya podido cometer el proyectado coordinador.

Dios Santo. Señor «Varguitas» (él se dice así): la sacó usted del estadio. Y cayó como guanábana madura el Presidente don Carlos y el Presidente de la Asamblea don Eduardo se dio un tremendo cocazo. NO HAY DIALOGO POSIBLE. Es el diálogo del Consejo de Seguridad las Naciones Unidas. Hay más poder de veto que asuntos a tratar.

Si alguien dice ahora que en realidad el diálogo convocado es una tomada de pelo, no tengo cómo rebatirlo.

Yo me siento vacilado por el Señor «Varguitas».

(*) Quince Duncan es Escritor