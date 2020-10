Trump se niega a condenar al movimiento derechista QAnon

Washington, 16 oct (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, se negó a condenar al movimiento de conspiración QAnon, insistiendo en que no sabe nada sobre el grupo más allá de su oposición a la pedofilia, informó la prensa local.

«No sé nada sobre QAnon. Sé muy poco», insistió Trump en una entrevista con la periodista de la NBC Savannah Guthrie, precisando que él solo sabe que los integrantes del movimiento «están muy en contra de la pedofilia, luchan contra ella muy duro».

La periodista le recordó al mandatario que el grupo cree que los demócratas son «un círculo de pedófilos satánicos» y que Trump es «el salvador».

«Me lo dijiste, pero lo que me dices no necesariamente lo convierte en un hecho. Odio decir esto. No sé nada de eso», le respondió Trump.

El mandatario también aprovechó para atacar al grupo Antifa y a la izquierda radical, afirmando que son unos «violentos» y «despiadados» que «están quemando ciudades gobernadas por demócratas».

QAnon a menudo afirma que Trump lucha en secreto contra una red de pedófilos en el Partido Demócrata y grupos de poder.

El 2 de octubre la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución para condenar al grupo QAnon y rechazar las teorías de conspiración que promueve.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) identificó a QAnon en 2019 como una posible amenaza terrorista nacional, ya que la presencia en línea del grupo alienta a los extremistas a cometer actos criminales violentos. (Sputnik)