SpaceX lanza con éxito 60 satélites Starlink

Washington, 18 oct (Sputnik).- La empresa estadounidense SpaceX realizó este domingo un exitoso lanzamiento de 60 satélites Starlink.

El cohete Falcon 9 se elevó a las 8:25 EDT (GMT-4) de la rampa de lanzamiento 39A en el centro espacial John F. Kennedy, en el cabo Cañaveral (Florida, EEUU).

El lanzamiento fue transmitido en directo por internet.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/mGBLwsC6Gs

— SpaceX (@SpaceX) October 18, 2020