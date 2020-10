Recorte del presupuesto no debe afectar la capacidad innovadora y productiva de Costa Rica

San José, 21 Oct (ODI/UCR).- La moción 75 para modificar la Ley de Presupuesto Nacional de la República 2021 pretende rebajar 6 480 000 de colones destinados al financiamiento de las actividades de investigación y desarrollo agroindustrial que realiza la Universidad de Costa Rica (UCR) en las zonas rurales más golpeadas por la crisis económica.

De acuerdo a la Ley No. 7277, la UCR recibe un 20% del impuesto de 1,50 colones por cada caja de banano exportada, que son destinados a la actividad del Centro Nacional de Tecnología de Alimentos (CITA) del Programa Cooperativo entre la UCR y Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este impuesto lo recolecta el Ministerio de Hacienda y es notificado al MICITT y a la UCR en forma mensual. En el 2020 el monto de esta transferencia total fue de 33 millones de colones.

Los recursos recibidos por la UCR son depositados en un Fondo Restringido y con ello el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), lleva a cabo el financiamiento de procesos de investigación y desarrollo en valor agregado para beneficio de las actividades productivas en la región bananera y otras zonas rurales necesitadas, por medio de su Programa de Desarrollo Agroindustrial Rural (DAIR).

Con estos pocos recursos, 33 millones al año, se paga gran parte de la operación del programa que beneficia directamente a organizaciones, pequeñas y medianas empresas ubicadas en el Caribe, Región Huetar Norte y Región Chorotega. A través del programa se realiza el desarrollo de nuevos productos, la incorporación de valor agregado a la producción agrícola de estas zonas y la transferencia de tecnología, actividades que son fundamentales para promover y fomentar la reactivación económica de las diferentes regiones.

Es un recurso muy limitado que permite una operación de alto rendimiento e impacto, por lo que su reducción afectará considerablemente al potencial de reactivación y desarrollo de las regiones rurales del país, detalló Carmela Velásquez directora del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA).

«El CITA hace un uso muy eficiente de estos recursos porque se apoya en los programas en conjunto con la UCR, pero sin estos recursos no podríamos operar el programa. Esta reducción, sin duda, impactaría mucho nuestro vínculo externo con los grupos beneficiarios”, acotó la investigadora.

La Ley No. 7277 la cual modifica el artículo 36 de la Ley No. 4895 – Ley de Creación de la Asociación Bananera Nacional S.A.- además indica que: “Lo recaudado por concepto de la obligación que aquí se establece, deberá ser presupuestado íntegramente para los fines señalados, sin que a dichos recursos se les pueda cambiar de destino”. Por tanto, la Universidad de Costa Rica hace un llamado a los señores diputados y señoras diputadas a mantener dichos recursos que hoy son vitales para la reactivación económica en zonas de claman trabajo y alternativas productivas para superar la crisis.



Grupos beneficiados en 2019 y 2020:

1. Grupo Sun Branch: formado por ex-empleados de JAPDEVA, que buscaron alternativas agroindustriales con los productos y platos tradicionales caribeños (jugo de caña saborizados, rice and bean, Akee, y macarela en platos tradicionales). Actualmente un grupo de inversionistas se prepara para iniciar el proyecto agroindustrial.el DAIR, que comercializará con la marca “Jr Bloom”.

2. Grupo PROCARI: Productoras Caribeñas: grupo de mujeres de Cariari de Pococí que producen yuca, camote, jengibre , plátano y palmito. Y el grupo está produciendo harinas de yuca, camote y jengibre y comercializa en fresco plátano y palmito.

3. Cooperativa COOPEAZARIA MARIA EL JARDÍN: maquiladora de banano y plátano para Industrias Bermúdez (Soldanza), por lo que su Centro de Acopio tuvo que remodelarse para instalar los procesos de pelado y de patacones, se instaló la línea de frituras y se realizaron las primeras pruebas de la puesta en marcha. El proceso tiene acompañamiento a través de conexión virtual desde marzo 2020. Esta cooperativa es actualmente proveedora de plátanos del Programa PAI del CNP para los comedores escolares.

4. Cooperativa de productores de banano dátil de Camuro, Cariari: La Cooperativa enfrentó una grave crisis por el cierre de mercados. El CITA procedió a darle apoyo para que se integrará como proveedor del PAI con su banano fresco e ingresó con la industrialización en forma de banano pasa. El grupo consiguió el apoyo de parte del MAG para la compra de un horno. El CITA le dio apoyo para la instalación en el Centro de Acopio y se dieron lineamientos para definir la línea de proceso y el equipamiento. El banano deshidratado ya ha comenzado a comercializarse en el mercado.

5. Coopecuna: La cooperativa se ubica en Cartagena de Cariari, y su proyecto de mejorar las instalaciones de extracción de aceites esenciales a partir de plantas medicinales presentado al MICCIT, a Fondos PINN se encuentra en trámite

6. Coopehorquetas: Es una cooperativa de productores de Palmito, que se le dio apoyo tecnológico para el desarrollo de productos y posteriormente, para la conceptualización de la infraestructura y equipamiento de la planta agroindustrial. Actualmente son proveedores del PAI, para los comedores escolares de la zona de influencia

7. Productores de guanábana de Siquirres: El grupo recibió apoyo de PROCOMER, para participar en la feria del BTM organizado por PROCOMER, con compradores internacionales, se les desarrolló , néctar y jugo clarificado por método enzimático. Se evaluó instalaciones y se dieron lineamientos para la conceptualización de la infraestructura y equipamiento.



Desarrollo de productos y transferencias exitosas

Para el 2019 se concretó el desarrollo de:

1. Una mezcla de harinas para la producción de pancakes a base de maíz pujagua (maíz morado) para un grupo de productores de maíz pujagua en la zona de Nicoya, Región Chorotega.

2. Bebida innovadora tipo jugo o vino aprovechando el musílago (baba blanca de la mazorca de cacao) producido en la Región Huetar Norte. En este producto se incorporó el musílago de la mazorca de cacao producida en la Región Huetar Norte para la producción de una bebida fermentada agradable para el consumidor y que además contenga las moléculas funcionales de esta materia prima, como los antioxidantes y fibras presentes.

Para el 2019 se concretó la transferencia de:

1. Un queso tipo Ricotta a partir del suero del queso de la Región Huetar Norte a una empresa de productores de queso con el fin de darle un uso al desecho del suero quesero y aprovechando la tendencia de aumento del consumo de quesos del tipo Ricotta.

2. La transferencia de una pasta a partir de cacao con castañas producidas en la Región Huetar Norte a la empresa SIBAELI. Este producto permite obtener un producto untable de cacao con la mantequilla de la castaña con un muy buen sabor y muy aceptada por el consumidor.



Para el 2020 hay una agenda de trabajo que incluye:

1. Dos productos de las empresas CURUBANDA y LA DORADA. Se inició en el año con un trabajo de capacitación con ambas organizaciones con el fin de dar a conocer las condiciones de proceso y los equipos necesarios.

2. La evaluación y desarrollo de dos productos nuevos en el mercado para Coopepitaya para la valorización de la pitaya en el país. La cooperativa cuenta con 41 asociados de los cuales la mayoría tiene sus siembras en Guanacaste (44%) o en Puntarenas, en la Península de Nicoya (34%). El trabajo se ha centrado en la valorización a través de la estabilización de una pulpa de pitaya que pueda tener aplicaciones en el mercado nacional a nivel de servicios de alimentación y consumidores finales y además valorar las oportunidades para la exportación de la pulpa de pitaya producida en el país.

3. El segundo producto que se está trabajando corresponde a la empresa Industrias Orgánicas del Norte PyZ, ION, ubicada en Upala de la Región Huetar Norte. El proyecto se ha centrado en la deshidratación de tubérculos no tradicionales para la producción de harinas con alto valor biológico y que además respondan a las oportunidades del mercado para las harinas no tradicionales.

Proponen más rebajos a las universidades

La moción 75 para modificar la Ley de Presupuesto Nacional de la República 2021, presentada por la diputada por la María Inés Solís Quirós, del PUSC, es una de las mociones (No. 74, 75, 78 y 81) presentadas en el contexto de aprobación del Presupuesto Nacional 2021 que afectan de manera directa o indirecta el FEES y, consecuentemente, el quehacer de las universidades estatales costarricenses.

Esas mociones que la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios debe analizar y votar entre lunes 19 y martes 20 de octubre, afectan en principio la capacidad nacional para atender, con innovación y tecnología, los retos de la crisis sanitaria, así como para promover la reactivación económica y atender a los grupos vulnerables.

Al respecto, el rector Dr. Carlos Araya Leandro ha señalado que las universidades públicas, han mostrado una elevada solidaridad en el contexto que vivimos. Esto implica, como ya es público, una significativa afectación del FEES-2021, dentro de los márgenes constitucionales.