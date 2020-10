Ecologistas piden al Presidente vetar ley de pesca de arrastre

Señor Carlos Alvarado Quesada,

Presidente de la República.

Señora Andrea Meza Murillo,

Ministra de Ambiente y Energía.

Señor Renato Alvarado Rivera,

Ministro de Agricultura y Ganadería.

Las organizaciones abajo firmantes les solicitamos vetar el proyecto de ley 21.478, que reactivará la pesca de arrastre en Costa Rica

1. Porque el proyecto de ley recién aprobado no garantizará un desarrollo sostenible democrático en nuestras costas. Esta actividad beneficiará a un pequeño sector que, según datos de la Universidad Nacional de 2015, generó solamente 590 empleos directos que no son de calidad, perpetuando y feminizando la pobreza. Por el contrario, la pesca de arrastre afectará a más de 14.000 pescadores artesanales de Guanacaste y Puntarenas, así como al sector de pesca turística y empresas nacionales como restaurantes, tour operadores y hoteles, quienes dependen de la sostenibilidad del destino turístico para garantizar empleo de calidad en las comunidades costeras.

2. Porque la pesca de arrastre no es la solución a la crisis socioeconómica que, durante décadas, ha afectado a la provincia de Puntarenas. Todos los sectores productivos del cantón central de esta provincia han experimentado una drástica contracción desde hace 20 años. Los registros de las empresas oficialmente inscritas en la CCSS son contundentes: aquellas con mayor capacidad de generación de empleo y dinamismo económico, tales como construcción, agrícola, industria, manufactura, turismo, comercio, servicios y transporte han sufrido una reducción desde el 2001.

3. Porque el proyecto de ley continúa posponiendo la implementación inmediata de alternativas productivas que sí atiendan, de manera efectiva, la problemática socioeconómica en el cantón central de Puntarenas. Esta propuesta crea además inseguridad jurídica y falsas expectativas, ya que la implementación de la pesca de arrastre no será posible al momento de su aprobación, pues se deben realizar estudios que demuestren que sí se puede utilizar esta técnica sin generar impactos ambientales ni socioeconómicos. Este proceso puede tardar varios años, contribuyendo así al incremento de la crispación social que vive nuestro país.

4. Costa Rica merece hacer honor a su compromiso global a favor de la sostenibilidad. Aprobar la pesca de arrastre es un retroceso ambiental, social y económico: nos aleja de nuestros compromisos ante la OCDE, es contrario a nuestra tradición conservacionista, y pone en riesgo nuestra reputación como destino turístico responsable. Es vital que este Gobierno asuma su compromiso de campaña y abogue a favor de una reactivación económica sostenible, resiliente, que genera progreso social en el sector pesquero, por medio de prácticas competitivas y sostenibles.

Organizaciones Pesqueras

1. Asociación de pescadores artesanales, fileteadores, armadores afines de Puntarenas

2. Asociación local de pescadores artesanales de Colorado

3. Asociación Red del Golfo

4. Asociación local de pescadores de Puerto San Pablo

5. Asociación náutica de Tamarindo

6. Asociación local de pescadores artesanales de Puerto Níspero

7. Coopepuertothiel RL

8. Asociación mixta de pescadores artesanales de Montero, Isla Chira

9. Asociación de pescadores cuerderos de Puerto Palito

10. Asociación de pescadores artesanales de Puerto Jesús

11. Asociación de pescadores artesanales responsables de Puerto Pochote

12. Asociación de pescadores de Playa Samara

13. Asociación de pescadores Guiones Garza

14. Asociación de pescadores artesanales turísticos, buzos y afines de Playa del Coco

15. Sindicato industrial de pescadores artesanales criadores acuícolas y anexos de Costa de Pájaros

16. Asociación de pescadores artesanales del Jobo

17. Asociación de pescadores de Playa Bejuco

18. Asociación de buzos de Sardinal y lugares aledaños

19. Asociación de pescadores de Santa Elena de la Cruz

20. Coopeacuicultores RL (Isla Venado)

21. Asociación de pescadores artesanales y molusqueros, buzos y turísticos afines de Puerto Soley

22. Asociación de pescadores turísticos de Flamingo

23. Cámara de pescadores, armadores y afines de Guanacaste

24. Asociación de acuicultores de Tambor

25. Asociación de pescadores y pescadoras de Cabuya en pro de la pesca responsable

Organizaciones Turísticas

1. Cámara de Turismo Guanacasteca (CATURGUA)

2. Cámara de Turismo de la Zona Azul (CATUZA)

3. Cámara de Empresarios Turísticos del Cantón de Bagaces (CATUBA)

4. Asociación Tornus Sámara (Turismo Pro Sámara)

5. Cámara de Turismo de Nosara (CATUNO)

6. Cámara de Turismo Tenorio Miravalles (CATTEMI)

7. Cámara de Turismo de Río Zapote (CATUPA)

8. Cámara de Agroecoturismo Sostenible Comercio y Afines de Puerto Carrillo

9. Cámara Nacional de Ecoturismo y Turismo Sostenible de Costa Rica (CANAECO)

10. Cámara de Turismo de Osa (CATUOSA)

11. Asociación Costarricense de Guías Certificados (AGUICE)

12. Asociación de Guías Naturalistas de Drake

13. Asociación de Operadores de Turismo en el Parque Nacional Marino Ballena (ASOTU)

14. Asociación de Guías de Bahía Ballena

15. Osa Wild Travey Agency

Gobiernos Locales

1. Municipalidad de Liberia

2. Municipalidad de Abangares

3. Municipalidad de Bagaces

4. Municipalidad de Cañas

5. Municipalidad de Carrillo

6. Municipalidad de Hojancha

7. Municipalidad de La Cruz

8. Municipalidad de Nandayure

9. Municipalidad de Nicoya

10. Municipalidad de Santa Cruz

11. Municipalidad de Tilarán

12. Intendencia de Colorado de Abangares

13. Intendencia de Lepanto de Puntarenas

Sector Ambiental y Comunal

1. Fundación MarViva

2. OneSea

3. Preserve Planet

4. Fins Attached Marine Research And Conservation

5. CREMA

6. Fridays for Future Costa Rica

7. Sea Sheperd

8. For the Oceans

9. The Leatherback Trust (TLT)

10. Amigos Isla del Coco (FAICO)

11. Misión Tiburón

12. Promar

13. Osa Conservation

14. Red de Juventudes y Cambio Climático

15. Escazú Ahora Costa Rica

16. Asociación Animal Hope Costa Rica

17. Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (APREFLOFAS)

18. Asociación Costa Rica Por Siempre

19. GreenWolf

20. OperationRichCoast

21. 5minutebeachcleanup

22. Grupo ACOS

23. MareBlu Organización de Conservación Ambiental

24. Costa Rica Plogging

25. Unidos por los Tiburones Ocean Movement

26. Hatillo Verde

27. Soy Héroe Ambiental

28. Marine Conservation Costa Rica

29. Diwo Ambiental

30. Guarumo

31. Coalición Ambiental

32. Tiburones Vivos

33. Fundación VerdeAgua

34. Ríos Pura Vida

35. EcoRoble

36. OneHand

37. Tortugas de Osa (COPROT)

38. Frente Ecologista del TEC Río Urbano

39. GREENLAND

40. Asociación de Estudiantes de Ingeniería Ambiental, Tecnológico de Costa Rica

41. GreenHeart

42. Un Puerto Limpio

43. Enviajarme

44. Somos Picnic

45. EcoRunners

46. Nicoya Peninsula WaterKeeper

47. Festival Envision

48. Fundación The Clean Wave

49. MIRAVERDE

50. Asana

51. Corredor Biológico Paso de la Danta

52. Fundación Árboles y Vida

53. Asociación de Desarrollo Integral de Mal País y Santa Teresa

54. Fundación Corcovado

55. Fundación Abuela Ecológica

56. Sennamiki

57. EcoGuardianes

58. Humane Society International-Latin America

59. COVIRENAS de ACOSA

60. Asociación de Desarrollo Integral de Rancho Quemado, Osa

61. Asociación de Desarrollo Integral de Uvita de Osa

62. Fundación SOMOS, Osa, Puntarenas

63. Fundación Restauración de la Naturaleza

64. Asociación Conservacionista de Monteverde.

65. Asociación de Servicio Comunitario Nacional y Ambiental para la Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad (ASCONA)

66. Asociacion de organizaciones del Corredor Biologico Talamanca Caribe.

67. Sociedad Mesoamerica para la Biología y Conservación (SMBC)

68. Fundación Neotropica.

69. CEDARENA.

70. Coalición Costarricense por las Ballenas

71. Asociación Ecológica Paquera, Lepanto y Cóbano. (ASEPALECO)

72. Misión Tiburón

73. SITRAMINAE

74. Frente por las Áreas Silvestres Protegidas

75. UESPRA

76. Asociación Conservación y Desarrollo de Carbón. (ASODECC)

77. Asociación para el Bienestar y Amparo de los Animales (ABAANIMAL)