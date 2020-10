Policía detiene a manifestantes y a comunicadora social en Ochomogo

San José, 29 Oct (Elpaís.cr).- Varias personas manifestantes, incluida la comunicadora social Stella Chinchilla Mora, fueron detenidas la noche de este jueves durante una protesta en Ochomogo, Cartago.

La movilización fue convocada por un grupo afín a la autollamada organización «Rescate Nacional», que se ha pronunciado contra un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), contra la pesca de arrastre y los recortes presupuestarios en educación y cultura.

«Había convocada una actividad con pancartas y cuando llegamos ya había policías, uno por manifestante, eran 9 manifestantes. Luego llegaron más, en total 27 policías. Yo empecé a grabar», relató Chinchilla al Semanario Universidad cuando era trasladada hacia la delegación de la Fuerza Pública en Cartago.

Durante una transmisión en su sitio de Facebook, Chinchilla Mora dio cuenta que las autoridades solicitaron documentos a los protestantes, y le impidieron grabar la detención de un joven nicaragüense.

Dijo al Semanario que los oficiales «me pusieron un foco frente a la cámara y luego hicieron cadena para no dejarme grabar, entonces di la vuelta detrás de las patrullas y ahí me agarraron, me detuvieron y me quitaron el teléfono con el que estaba grabando en vivo».

Según indicó se le acusa de resistencia al arresto y obstrucción, a pesar de que se encontraba debidamente identificada con su carné de prensa y estaba transmitiendo en vivo por sus redes sociales. «Yo les dije que soy prensa y ando totalmente identificada, pero me dijeron que me van a pasar a flagrancia por resistirme al arresto y por obstrucción, eso es totalmente falso, la manifestación ni había empezado», dijo.

Tras la detención de Chinchilla, el abogado de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Marvin Gustavo Hernández Picado, interpuso un recurso de hábeas corpus en favor de la comunicadora social ante la Sala Constitucional.

«Sin que estuviera realizando ninguna participación indebida que lo justificara, salvo la cobertura de la protesta ejecutada por los ciudadanos, Stella Chinchilla Mora, en un primer momento fue acosada por los miembros de la fuerza pública y luego la encandilaron intensamente, con la finalidad de impedir la grabación que estaba realizando», asegura Hernández Picado.

Aseguró también que «de un momento a otro, sin ninguna provocación de Estela, de manera

totalmente arbitraria, a la fuerza, fue detenida por policías de la fuerza pública que estaban en el lugar de los hechos».