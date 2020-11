Descubren enfermedad mortal exclusiva del sexo masculino

Washington, 1 nov (Prensa Latina) Un grupo de científicos descubrió una enfermedad mortal causada por mutaciones genéticas y que solo ataca a las personas del sexo masculino, revela hoy la revista The New England Journal of Medicine.

Vexas es el nombre del síndrome, dado a conocer por expertos de Estados Unidos, quienes aseguran que puede provocar la muerte en el 40 por ciento de los casos. El estudio señala que los diagnosticados sufren afecciones autoinflamatorias, con síntomas que incluyen fiebre, coágulos de sangre e inflamación del cartílago, del tejido pulmonar y de vasos sanguíneos. Subraya la investigación que cuando los vasos sanguíneos se inflaman, pueden afectar los órganos vitales del cuerpo. Dan Kastner, autor principal del estudio, dijo que los pacientes no responden a ningún tratamiento, desde altas dosis de esteroides hasta varias quimioterapias, y eso es frustrante. El equipo de Kastner identificó mutaciones somáticas en los genes UBA1 en estos pacientes La enfermedad solo se encuentra en hombres, y los expertos llaman la atención sobre la conexión de la mutación con el cromosoma X, y creen que el segundo cromosoma X puede proteger de alguna manera a las mujeres de la mutación.