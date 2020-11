¡Alerta ecologista! Tras perder pesca de arrastre, diputados apuestan por minería

San José, 3 nov (Elpaís.cr).- La Federación Ecologista Costarricense (FECON), denunció que un grupo de diputados pretenden dictaminar a toda velocidad legalizar la minería de oro a cielo abierto.

La Fecon aseguró que «lo que no han podido legalizar en nuestros mares lo van a intentar en las montañas y bosques del país».

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales de Asamblea Legislativa conocerá, próximamente, un texto sustitutivo subterráneo del EXPEDIENTE Nº 21.584 “Ley para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica”.

Con los respectivos confites de “los mayores beneficios” y “legalizar el desastre de Crucitas para replicarlo de manera reglamentada”, el disfraz, ahora, es diluir un gran desastre en pequeños desastres, dos mentiras no hacen minería sostenible, denunció la organización.

«En el país de las piñas rellenas que nadie controla, quieren convencernos de que ahora sí lograron una ley que puede ordenar lo que hasta la fecha no han logrado (o mejor dicho, ¿querido?) en Crucitas, y para peor multiplicarlo y llamarlo sostenible», asegura Fecon.

Actualmente, «los países que han apostado por el modelo extractivista de minería a cielo abierto NO están mejor que nosotros y para muestra están recientes casos en Brasil, Ecuador, Perú, Guatemala y Venezuela, solo por mencionar algunos», añadió.

Fecon advierte a las organizaciones ecologistas y a la población «que no nos agarren asando elotes, la minería sostenible no existe. Cambiar el tamaño del desastre no lo hace menor, solo lo reparte en más sitios. Quieren disfrazar minería artesanal con media de grandes impactos ambientales… No es hacer Crucitas “bien”, es repetir lo que ya se sabe que está mal».

«La escusa ahora es la Crisis Fiscal. Pretenden hacer creer al país que dando una concesión minera se desaparecerían los problemas económicos (y sociales). Pero en realidad, el costo ambiental es mucho mayor al supuesto rédito económico que se generaría», indica Fecon.

Las 64 toneladas aprovechables del yacimiento de Crucitas se estiman en un valor total de $2500 millones. Por su parte, el costo por daños ambientales, según un peritaje acerca de los impactos, solamente por la exploración del yacimiento, fue calculado en $ 5300 millones, por especialistas en economía ecológica.

«Es decir, tan solo explorar (sin explotar) el yacimiento genera el doble del valor comercial de oro, esto por las grandes pérdidas por daños ambientales que genera la minería en ecosistemas tropicales», precisa.

«Hacemos un llamado a todas las organizaciones, colectivos y personas ecologistas a reagruparnos para enfrentar la minería a cielo», resalta Fecon.