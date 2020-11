Presidente de Costa Rica felicita a Biden y Harris por triunfo electoral en EEUU

San José, 7 nov (EP/PL) El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, felicitó hoy en su cuenta personal de la red social twitter a Joseph Biden y Kamala Harris por su victoria en las elecciones de Estados Unidos.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris for becoming President-Elect and Vice President-Elect of the United States. We celebrate the high voter turnout and the friendship that unite our two countries 🇨🇷🇺🇸

