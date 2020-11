Algunas pensiones son desproporcionadas

Columna Poliédrica

El nombre de pensiones de lujo se ha logrado posicionar en el imaginario colectivo como un enunciado para designar a las personas que reciben montos desproporcionados por concepto de jubilación. El tema es complejo porque requiere contemplar una serie de factores de tipo legal, contable, administrativo y, por supuesto, político; aspectos que no todo el mundo está en capacidad de dominar y que hace opaco el asunto para el común denominador de los mortales, lo que no significa que todas las personas son ignorantes de lo que ha acontecido.

Comencemos por el principio. La jubilación o pensión es un derecho, así está consignado en el ordenamiento jurídico costarricense, que el trabajador adquiere cuando cumple una serie de requisitos que está en la legislación. Es un derecho porque cada una de las partes involucradas, también tienen obligaciones que cumplir, es decir, no es un tópico discrecional, sino que se trata de una obligación jurídica que debe ser cumplida para que la condición de derecho de la jubilación se haga efectiva.

Ahora bien, lo que se ha cuestionado no es el derecho a la pensión sino los montos que algunas personas tienen por ese concepto. Con toda razón se ha dicho que dichos montos son desproporcionados porque, financieramente hablando, ninguna de esas personas aportó a lo largo de su vida laboral una suma cuyos rendimientos le permita obtener el monto de pensión que reciben; dicho de manera clara y sin ambages de ningún tipo, el monto que reciben es totalmente desproporcionado para la contribución que hicieron en su vida laboral.

Varias de estas personas que reciben estos montos desproporcionados, han estado defendiendo que no ha sido culpa de ellos porque la legislación establecía que ello fuera así. Por supuesto que tienen todo el derecho, porque el ordenamiento jurídico les otorga esa posibilidad de alegar todo lo que ellos estimen pertinente; sin embargo, cuando uno observa los nombres que reciben esos montos desproporcionados, sinceramente, uno se pregunta si ellos creerán que el resto de mortales somos incapaces de entender lo que hay detrás de su discurso.

Es un insulto a la inteligencia que traten de justificar los montos que reciben. Ellos saben que la legislación que utilizaron para lograr esas pensiones debió ser corregida y muchos de ellos no lo hicieron o no impulsaron los cambios que se requerían. En una buena cantidad de casos, las personas beneficiadas con estos montos desmesurados, estuvieron en la toma de decisiones política.

Que sea legal no significa que el monto exorbitante que reciben sea correcto. Otro gallo cantaría si el monto que estas personas aportaron a lo largo de su vida laboral permitiera recibir las cifras que se les deposita mensualmente; en otras palabras, no habría nada que reprocharles y no estaríamos con el predicamento de no saber qué va ocurrir con la sostenibilidad financiera de los fondos de pensiones.

Que quede claro, aquí no se está opuesto a que las personas reciban su derecho a la jubilación. La pensión es un derecho al que todos deberíamos acceder después de muchos años de trabajo y cuando la vejez comienza a tocar a nuestra puerta; sin embargo, tal y como están las cosas, ya no solo hay muchas personas que no reciben una pensión digna, sino que los trabajadores que actualmente están sosteniendo esas pensiones desproporcionadas, ni siquiera van a poder pensionarse porque esa posibilidad no va a existir. Ese es el punto.

No hablamos del término cotización sino del aporte hecho a lo largo de la vida laboral. Ninguna, recalco, ninguna de las personas que reciben montos excesivos por concepto de pensión, hicieron un aporte que, desde la perspectiva financiera, les faculte recibir esas sumas de dinero. Hicieron aportes conforme a la legislación aplicable, eso no se discute aquí; empero, eso es diferente a que hayan hecho un aporte para recibir montos de pensión como los que se les deposita mes a mes.

Por eso resulta un insulto a la inteligencia que algunas personas quieran justificar lo injustificable.

(*) Andi Mirom es Filósofo

