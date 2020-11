Gobierno defiende restricción vehicular sanitaria para mitigar propagación COVID-19

San José, 9 Nov (Elpaís.cr).- El Poder Ejecutivo de Costa Rica resaltó la importancia de la restricción vehicular sanitaria, cuyo fin es mitigar la propagación y disminuir el daño a la salud pública ocasionado por los efectos del COVID-19, en respuesta al oficio DH-0927-2020 enviado por la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.

La nota fue enviada por los ministros de Salud, Daniel Salas, y Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez; e indica que los decretos de restricción vehicular que se han emitido se respaldan en la declaración de la emergencia nacional, contenida en el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S del 16 de marzo del 2020.

Restricción vehicular ha permitido ganar tiempo. Disminuir la movilidad de las personas es la forma más efectiva de disminuir contagios en una enfermedad sumamente transmisible como el COVID-19 por su mecanismo de transmisión. Esto se ha hecho en nuestro país en la figura de la restricción vehicular sanitaria, según las atribuciones que ostenta el Poder Ejecutivo, con base en los supuestos establecidos en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo, Ley General de Salud y Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial

Los resultados de la aplicación de las medidas evidenciaron una menor movilización en todo momento y en días u horarios más sensibles para el aumento sustancial de casos, que permitieron disminuir las redes de contagios lo que permitió ganar tiempo en la lucha contra el virus SARS-coV-2.

De acuerdo con la carta, entre los logros alcanzados con la ganancia de este tiempo se encuentra el aumentar la capacidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para atención de pacientes críticos y de cuidado intermedio por COVID-19.

También ha permitido disminuir la atención de accidentes de tránsito nocturnos, como evidencian las estadísticas de la Dirección de Vigilancia de la Salud, del Ministerio de Salud. Así, de enero a setiembre de 2020 se notificaron 9.052 víctimas de accidentes de tránsito, para una disminución del 43,5%, con respecto al mismo periodo de 2019 en el cual se registraron 16.027 casos. Mientras que la CCSS reporta de enero a julio de 2020 15.636 atenciones por accidentes de tránsito, con una disminución de 28% respecto al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, asegura se fortaleció la coordinación interinstitucional e intersectorial el establecimiento de protocolos sanitarios específicos para las diferentes actividades humanas, operativos en campo para verificar las condiciones sanitarias y la supervisión en el cumplimiento de esos protocolos en el marco del Modelo de Gestión Compartida “Costa Rica trabaja y se cuida”.

Igualmente, se logró la elaboración e implementación de medidas de educación y concientización por medio de diferentes medios de comunicación y en un trabajo colaborativo del Gobierno de la República con la empresa privada, municipalidades y otros, como pocas veces se ha visto en nuestro país.

Además de ser un instrumento fundamental para minimizar la propagación del virus, desde su concepción la restricción vehicular ha contemplado excepciones para actividades laborales, transporte público, servicios de emergencia, esenciales, entre otros.

Análisis epidemiológicos y de situación. De manera constante el Poder Ejecutivo realiza análisis y valoraciones respecto a la aplicación de las medidas sanitarias y su efectividad según el estado epidemiológico vigente y la capacidad de respuesta del sistema hospitalario, en aras de determinar la aplicación de protocolos y acciones que permitan disminuir los riesgos de contagio.

De acuerdo con esas valoraciones técnicas, la restricción vehicular sanitaria se ha ido ajustando en función de los momentos epidemiológicos, para garantizar que sus niveles de afectación a la circulación de vehículos sean los estrictamente necesarios para disminuir el contagio y que no se sobrepase la capacidad hospitalaria.

Los ministros señalan en su nota que existe una serie de estudios científicos desarrollados en Europa (Italia e Inglaterra), China y Estados Unidos, publicados en revistas científicas de primer nivel, que muestran la importancia de la disminución de la movilidad para controlar el contagio.

La restricción vehicular vigente establece que no se puede circular en un horario de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. entre semana, salvo la lista de excepciones, no circulan: lunes placa 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles: 5 y 6, jueves: 7 y 8, y viernes: 9 y 0. Los fines de semana se eliminó la diferenciación de placas, sin embargo, de las 9:00 p.m. y hasta las 5:00 a.m. no se podrá circular.