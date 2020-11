Virtual presidente de EE.UU. aspira a una transición tranquila

El virtual presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, dialogó ya con varios líderes extranjeros sobre diversos temas, mientras el mandatario Donald Trump sigue hoy sin reconocer los resultados electorales.

De acuerdo con las informaciones difundidas por el equipo de transición de Biden y por sus interlocutores, el demócrata conversó la víspera con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Asimismo, este martes sostuvo contactos telefónicos con el presidente de Francia, Emmanuel Macron; los primeros ministros de Reino Unido, Boris Johnson; e Irlanda, Micheál Martin; y con la canciller federal de Alemania, Angela Merkel.

Según lo comunicado por el equipo de Biden, que divulgó hoy resúmenes de las cuatro llamadas, en todas ellas se abordaron asuntos como la pandemia de la Covid-19, la recuperación económica, el cambio climático y la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

‘Acabo de hablar con Joe Biden para felicitarlo por su elección. Espero fortalecer la asociación entre nuestros países y trabajar con él en nuestras prioridades compartidas, desde abordar el cambio climático hasta promover la democracia y reconstruir mejor después de la pandemia’, escribió Johnson en Twitter.

Por su parte, Trudeau manifestó en esa misma plataforma que él y Biden trabajaron juntos antes, y que están listos para retomar esa labor y abordar los desafíos y oportunidades de sus respectivos países, incluidos los relacionados con el cambio climático y la Covid-19.

Estas conversaciones con líderes mundiales tienen lugar cuando medios norteamericanos de prensa reportan que el ejecutivo de Trump insiste en bloquear el proceso de transición, luego de que el republicano perdiera las elecciones del 3 de noviembre ante Biden.

Según los diarios The Hill y The Washington Post, la administración instruyó a los altos funcionarios de las agencias federales para que no cooperen con el equipo del demócrata, ni le den acceso a los libros de instrucciones y espacio de oficina.

Durante una conferencia ofrecida esta tarde en Wilmington, Delaware, el virtual mandatario electo calificó de vergüenza la negativa de Trump a reconocer la derrota.

Sin embargo, sostuvo que eso no cambia de ninguna manera la dinámica de lo que su equipo puede hacer. ‘Ya hemos comenzado la transición, estamos bien encaminados’, afirmó.