Maduro critica que el Grupo de Lima se mantenga en silencio ante la situación en Perú

Caracas, 16 nov (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó que el Grupo de Lima guarde silencio ante lo que ocurre en Perú, donde dos personas murieron y cientos de manifestantes resultaron heridos en las últimas jornadas de protestas contra el sistema de Gobierno.

«Ahora el tal (Manuel) Merino renunció hoy, yo me pregunto, ¿dónde está el Grupo de Lima que no apoya al pueblo de Lima?, ¿Dónde está el Grupo de Lima que no dice nada por los derechos humanos del pueblo de Perú?, ¿dónde está el Grupo de Lima?, que se disuelva el poder en Lima», agregó el jefe de Estado durante un acto presidencial transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

El recién nombrado presidente de Perú, Manuel Merino, renunció a la máxima jefatura del país en medio de una grave crisis política y social, originada tras la destitución del exmandatario, Martín Vizcarra, por parte del Congreso el pasado 9 de noviembre.

Más temprano, el 15 de noviembre, el Congreso de Perú había exigido la renuncia del presidente de la República luego de los hechos de violencia registrados el día anterior durante las protestas ciudadanas en su contra.

Previamente, por las mismas razones, renunciaron 13 de los 19 ministros peruanos.

Ante esta situación, el jefe de Estado venezolano envió un mensaje de solidaridad a la población, que aseguró está luchando por una «verdadera democracia».

«Desde aquí envío nuestro saludo solidario al pueblo de Perú, que en la calle esta luchando por democracia verdadera, por sus derechos sociales, por sus derechos económicos, por sus derechos humanos, todo nuestro apoyo al pueblo del Perú, en este momento histórico de despertar», afirmó.

En los próximos días, destacó el presidente Maduro, se verá la evolución de la crisis política que afronta el Perú que, sostuvo, se inició hace más de 30 años.

Además, acusó a la derecha de ese país, de disfrazar siempre candidatos para engañar a la población. (Sputnik)