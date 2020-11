Solo un 12 por ciento de electores respalda demandas de Trump

Washington, 18 nov (Prensa Latina) Apenas el 12 por ciento de los votantes en Estados Unidos apoyan hoy la negativa del presidente Donald Trump a reconocer su derrota frente Joe Biden el 3 de noviembre.

Mientras, una pluralidad de electores opinaron que el mandatario debería reconocer su fracaso, según una consulta de Politico/Morning Consult, la cual encontró que el 46 por ciento de los registrados piensan que debería hacerlo inmediatamente y otro 32 por ciento consideró ese paso si ‘no puede respaldar sus afirmaciones de fraude generalizado’.

Sólo el 12 por ciento dijo que el presidente no debería ceder ‘pase lo que pase’ y el nueve por ciento no sabe o no tiene opinión.

Por pertenecía partidista, el 72 por ciento de los demócratas consideró que Trump debería ceder de inmediato, en comparación con sólo el 16 por ciento de los republicanos, mientras casi la mitad (48 por ciento) de los republicanos dijeron que sólo debería ceder si no puede respaldar sus afirmaciones infundadas sobre el fraude electoral.

También una cuarta parte de los votantes republicanos registrados dicen que el gobernante no debería ceder de ninguna manera.

El sondeo fue divulgado tras más de una semana en la que el presidente y algunos republicanos tratan de deslegitimar la victoria de Biden con presuntas falsas acusaciones de fraude generalizado y otras irregularidades en la votación, lo que, según ellos, llevó a la elección de Biden.

Los resultados aún no confirmados en el Colegio Electoral, indican que Biden obtuvo 306 votos frente a los 232 de Trump y tiene una ventaja de más de cinco millones de sufragios populares. Se necesitan 270 delegados para vencer en las elecciones.

La mayoría de las demandas de fraude presentadas en los tribunales por el mandatario fueron rechazadas por cortes estatales y federales, y los congresistas republicanos ya muestran su intención de reconocer que Biden comenzará su mandato en enero.

Sin embargo, el ocupante de la Casa Blanca sigue intratable y este martes despidió a Christopher Krebs, funcionario republicano que impugnó sus demandas de fraude electoral

Krebs supervisaba los esfuerzos de seguridad cibernética de las elecciones y se unió a otros funcionarios para declarar las elecciones de 2020 ‘las más seguras de la historia americana’.

El despido fue confirmado vía Twitter y según el mandatario ‘La reciente declaración de Chris Krebs sobre la seguridad de las elecciones de 2020 fue muy inexacta’.

El presidente argumentó que en los comicios ‘hubo impropiedades y fraudes masivos – incluyendo personas muertas votando, observadores electorales no permitidos en los lugares de votación, ‘fallos’ en las máquinas de votación que cambiaron los votos de Trump a Biden, votación tardía, y muchos más’.

Al respecto, el senador Richard M. Burr, republicano de Carolina del Norte, calificó a Krebs como ‘un dedicado servidor público que ha hecho un notable trabajo durante un tiempo difícil’.