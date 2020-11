Lo que puede venirse después

Una vez perdió la posibilidad de reelección para la presidencia de los Estados Unidos debido a la aplastante victoria de su contrincante, el señor Trump, tanto él como sus seguidores más incondicionales, desataron una tormenta de confusión con respecto de la pureza del proceso eleccionario en ese país. A nadie extrañó la reacción inmediata, o casi anticipada, para denunciar el proceso y acusar al partido político contrario de orquestar un fraude electoral masivo. Lo cual, dado el sistema utilizado por cada Estado de la Unión, resulta no solamente difícil, sino casi imposible, sobre todo en aquellos en los que el Partido Republicado dominaba los cargos de la Administración Pública.

A nadie extraña la reacción, dadas las características personales con las que ha adornado los cuatro años de su administración. Pero no debemos dejarnos llevar a engaño. El señor Trump no es ningún tonto, ha logrado casi revertir la mayoría de los logros demócratas del gobierno anterior al suyo, ha desestabilizado el equilibrio geopolítico mundial, ha traicionado o maltratado a los aliados tradicionales del imperio, ha despreciado a los países que, como el nuestro, no resultan de importancia casi nada el concierto global de las naciones. Todo ello acompañado, eso sí, de escandalosos fracasos con respecto de la guerra comercial con China, la carrera armamentista y en especial con Rusia, el astronómico déficit fiscal, y la descomposición social y la inseguridad ciudadana en el país.