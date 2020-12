Autoridades invitan a tomar acciones para vivir una Navidad segura en medio de pandemia Covid-19

San José, 1 dic (Elpaís.cr).- Las autoridades sanitarias y de emergencias insistieron hoy en la necesidad de que la población actúe responsablemente con el fin de vivir una navidad segura.

El Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya y el Ministro de Salud, Daniel Salas, hicieron un llamado para vivir las festividades con las precauciones debidas, sin dejar de lado que la pandemia continúa y que la responsabilidad individual puede significar el incremento o estabilidad en la cantidad de casos.

En esa línea, el Ministro de Salud recordó la importancia de utilizar correctamente la mascarilla, lavarse las manos constantemente y guardar la distancia entre personas, a la vez realizó recomendaciones específicas en el marco de las festividades decembrinas:

Evite lugares cerrados y aglomerados. Prefiera lugares ventilados y al aire libre.

Quédese en casa si tiene síntomas respiratorios.

Si va a interactuar con alguien que no pertenece a su burbuja (familia con la que vive) que sea por un tiempo corto, guardando la distancia, utilizando mascarilla y en un lugar con ventilación natural.

No comparta momentos de alimentación con personas que no pertenecen su burbuja: al no utilizar mascarilla se aumenta el riesgo.

Es necesario proteger especialmente a las personas adultas mayores, diabéticas o hipertensas, ya que pueden sufrir complicaciones al enfermar de COVID-19 e incluso morir.

“Como lo he dicho en otras ocasiones, esto es una carrera de resistencia, hemos superado nueve meses de pandemia, en los que, mayoritariamente, hemos persistido como población en el autocuidado y es urgente que no cedamos espacios en ese objetivo. El COVID-19 ya se ubica como la primera causa de muerte por un solo evento, si comparamos con estadísticas de años anteriores, no es momento de bajar la guardia, diciembre es un mes decisivo”, enfatizó Salas.