El narcisismo de auto promoción nos estanca como sociedad

Columna Poliédrica

Hay gente demasiado “carga” en las redes sociales. Eso me decía un amigo que se le viene a la mente, cuando observa como conocidos, amigos y hasta familiares, se auto promocionan en las redes sociales. Según él, esto se ha convertido en una práctica muy común, incluso, entre personas que se desenvuelven en otras actividades diferentes a los de la farándula o los medios de comunicación.

Algunos dicen que es la moda y que no encuentran nada de malo en esa conducta. Incluso en las plataformas digitales se paga dinero a las personas que reciben muchas visitas en su cuenta de YouTube o en sus perfiles de redes sociales, por mencionar solo dos medios en que la economía digital recompensa a las personas más activas con este tipo de puestas en escena. Esto último es un caso más avanzado de auto promoción que la publicación en un perfil de una red social; pero en ambos casos, es una conducta con la cual no estoy muy de acuerdo.

Siempre he considerado que las virtudes propias, si es que uno las tiene, deben ser exaltadas por el prójimo. Es aquello de que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, es decir, antes no era bien visto eso del auto bombo porque se consideraba una falta de humildad y una pedantería por parte de quienes practican este tipo de conducta; sin embargo, al parecer, lo que antes era objeto de censura ahora es ponderado de forma positiva, es decir, la valoración de este tipo de conductas se ha modificado con el tiempo.

Evidentemente en este tipo de conductas hay un narcisismo bastante exacerbado. Estas personas están habidas de reconocimiento y cuando no lo obtienen, ellos mismos lo promueven por medio de los medios que tienen a su alcance; el internet y las redes sociales se han convertido en las herramientas para canalizar el narcisismo que las diferentes personas tenemos, lógicamente, unos individuos son más intensos que otros y en ese aspecto está la diferencia entre los diferentes seres humanos.

Lo curioso es que esta conducta se ha vuelto frecuente en el mundo académico. Hay personas en este contexto que requieren publicitar cualquier cosa que suponga un reconocimiento de sus logros personales; en otras palabras, el posteo personal se volvió una especie de vicio que alimenta, como si fuese una droga, una reputación totalmente impostada y carente de fundamento.

En este tema estoy de acuerdo con la conducta contraria. Son las otras personas las que deben emitir un juicio favorable o de crítica en relación con el trabajo que uno realiza. Evidentemente el problema para el narcisista no son los halagos sino la crítica que cuestiona su conducta, los primeros alimentan al narciso y los segundos lo pueden llevar a su destrucción. Un narcisismo mal tratado puede llevar a la persona incluso al suicidio en que, normalmente, puede ser considerado como un acto de liberación y no como se interpreta usualmente, a saber: como un acto que debe ser censurado con base en criterios religiosos o éticos.

La superficialidad en la que vivimos es producto de este tipo de conductas. Ya no hay crítica, lo que hay es auto complacencia y eso lo único que hace es generar un estado de estancamiento o lo que, a veces, he denominado el estado de un hámster colectivo.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com