Embajador de Cuba rechaza mentiras de diario de Costa Rica

San José, 21 dic (Prensa Latina) El embajador de Cuba en Costa Rica, Jorge Rodríguez, rechazó hoy las 36 mentiras sobre su país del diario local La Nación, y emplazó a su directiva a permitirle rebatirlas una por una.

En su escrito, intitulado La Nación miente, el embajador cubano responde el Editorial ‘Protestas y represión en Cuba’ publicado en la edición de este domingo 20 de diciembre, y sostiene que la veracidad de sus afirmaciones puede ser comprobada en internet y en las publicaciones en redes sociales de las personas mencionadas. Rodríguez indica que Denis Solís no es rapero, ni artista, según ha dicho la misma Agencia Cubana de Rap que agrupa a los intérpretes de ese género musical.

Lo publicado por el mismo Solís en las redes sociales, demuestra que, el agredido y ofendido de palabra, fue la autoridad que acudió respetuosamente a su domicilio para entregarle una citación por segunda ocasión en tanto no se había presentado a la primera, señala el diplomático cubano.

Asegura que Solís cometió un delito de desacato previsto y sancionado en el Código Penal con pena de seis meses a un año de privación de libertad, y fue juzgado de acuerdo con la Ley de Procedimiento Penal con todas las garantías; no hizo ninguna huelga de hambre en la cárcel y en la televisión apareció en pleno goce de su salud.

Además, subraya que ‘lo de San Isidro es una farsa. No existe tal movimiento y mucho menos huelga de hambre. Los reunidos en la calle Damas publicaron en redes sociales cómo bailaban y hasta retozaban con juguetes sexuales. No son artistas. No tienen obra alguna. No trabajan. Viven del dinero dispuesto por el gobierno de EE.UU. para la subversión en Cuba’.

El embajador cubano refiere que está demostrado públicamente que fueron organizados y dirigidos por la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

Tras rechazar que la vivienda donde se encontraban fue asaltada, Rodríguez precisa que sus ocupantes se negaron a abrir la puerta a las autoridades sanitarias, por lo que agentes de la policía tuvieron que forzar la entrada para hacer cumplir las medidas establecidas para enfrentar la pandemia.

Detalla que ninguna persona fue maltratada y explica que uno de los presentes, recién llegado del exterior, violó el protocolo de aislamiento establecido y hubo que aplicar las medidas previstas para tales casos.

El embajador cubano invita a La Nación a informar que, gracias a las medidas establecidas, Cuba solo reporta 137 fallecidos y 10 mil 127 contagiados con la Covid-19; el 90,3 por ciento de los pacientes se han recuperado; no han fallecido niños ni embarazadas, tampoco ningún profesional de la salud y las salas de terapia intensiva no han colapsado.

Añade que la tasa de letalidad de Cuba es hoy de 1,40, por debajo de la mundial de 2,25, y también inferior a la de la región de las Américas, de 2,54.

Adicionalmente, comenta, 39 países y territorios de cinco continentes, recibieron la modesta colaboración de Cuba para enfrentar la pandemia, así como la isla es la única nación latinoamericana con cuatro candidatos vacunales, logrados con sus propios esfuerzos.

Al rebatir otra mentira de La Nación, el diplomático cubano señala que es público que los concentrados el 27 de noviembre en el Ministerio de Cultura de Cuba fueron convocados desde el exterior y entre ellos había personas instruidas, también desde el exterior, para cometer actos vandálicos y atroces para provocar un estallido social.

Garantiza que sí hubo diálogo entre el Ministro de Cultura y un grupo numeroso de artistas jóvenes e insiste en que los llamados a protestas en su país son hechos desde Estados Unidos por personas vinculadas a grupos terroristas y financiados por el Gobierno de ese país. Desde Miami, se pide una intervención militar contra Cuba, menciona.

Rodríguez reseña que como el resto del mundo, Cuba sufre las consecuencias de la pandemia, pero -denuncia- en nuestro caso agravada por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que por más de cinco décadas aplica de manera unilateral Estados Unidos contra nuestro país.

Recuerda que el gobierno de Washington ha adoptado más de 120 medidas contra Cuba en los últimos dos años, 43 de ellas durante la pandemia con el objetivo de privarnos de los recursos necesarios para enfrentar esta excepcional coyuntura y apunta que La Nación no informa de esa criminal política.

Finalmente, el embajador cubano dice que la Tarea Ordenamiento, incluida la unificación monetaria y cambiaria, no es una medida de choque y contempla la protección de los sectores más vulnerables.