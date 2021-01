Júpiter, Saturno y Mercurio se unen en un triángulo

Washington, 7 ene (Sputnik/RT).- El próximo domingo, 10 de enero, tendrá lugar un fenómeno astronómico tan inusual como espectacular: una triple conjunción de Júpiter, Saturno y Mercurio, que podrán observarse muy juntos en el firmamento a simple vista, según The Forbes.

Júpiter (más brillante), Mercurio y Saturno (más tenue) formarán un triángulo celeste en el cielo nocturno posterior a la puesta del sol. Aparecerá unos 30 minutos después del atardecer sobre el horizonte suroeste y los especialistas aconsejan usar binoculares para localizar a Saturno.

If You Missed The #GreatConjunction2020 Of #Jupiter And #Saturn Tonight You Will Still Be Able To See It Again Tomorrow And Wednesday Nights (They Won’t Be As Close Together Though) Here Is The View At 8:30pm Tuesday: #MooningCrew #Perth #PerthNews #PerthWeather #WesternAustralia pic.twitter.com/s8SdI8lGCe

— Weather WA (@weather_wa) December 21, 2020