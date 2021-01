Los errores del general Torrijos

En opinión de muchos, Panamá ha tenido tres grandes líderes desde que logró su separación de Colombia en 1903 a saber: Belisario Porras, Arnulfo Arias y Omar Torrijos, quienes han aparecido en el escenario político en distintas épocas de la vida republicana.

Omar Torrijos Herrera, ascendió al poder en 1968 a través de un golpe de Estado perpetrado contra Arnulfo Arias. Una vez en el poder, se presentaron dos intentos golpistas contra él al calor de la política: el primero fue la guerrilla de Piedra Candela, auspiciada por los panameñistas, la cual logró sofocar Torrijos, con bajas en ambos bandos, y disipó el golpe de Estado del 15 de diciembre de 1969 cuando se encontraba en México

Pasados esos dos escollos el general Torrijos, se consolida en el poder e implanta un nuevo sistema político: la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos, que elabora una nueva constitución (1972), que lo designó Jefe de Gobierno y líder máximo del proceso revolucionario.

Esbozaré algunos desaciertos que tuvo el general Torrijos, en la conducción política del país en los 13 años que estuvo al frente del gobierno.

1- Su obsesión y principal logro fue la negociación y firma del tratado del canal en 1977, pero hay que reconocer, si bien Torrijos firmó el Tratado del canal, esta batalla fue lucha generacional, desde el mismo momento que el francés Phillippe Buneau Varilla firmó el fatídico tratado, que he nombrado: el tratado de Panamá Cede.

Para no decir que las cosas fueron fáciles, ayudó mucho la efervescencia nacionalista de aquella época, la correlación de fuerzas políticas mundiales, la llegada al poder de un presidente demócrata coadyuvó a la firma del tratado. Lo que no se le dijo claramente al pueblo panameño, es que el referéndum de la aprobación se sometió dos tratados: El tratado del Canal y el Tratado de Neutralidad, que no tiene fecha de vencimiento y en eso se parece mucho al firmado por Buneau Varilla, que era a perpetuidad.

2- Los derechos humanos de los panameños opositores fueron pisoteados, muchos fueron exiliados, perseguidos, ultrajados, desaparecidos y muertos, sin que el general Torrijos hiciera nada por aclararlos y poner a los responsables en manos de la justicia, ni depurar a la institución castrense, de esos casos la comisión de la verdad tiene un listado.

3- Despilfarro del erario, una nota característica fue el desgreño de las finanzas públicas, sin que hubiera un control de gastos, de ahí, que muchos avivatos se aprovecharon y se hicieron millonarios a costa de los bienes del pueblo.

4- La firma del tratado del canal debió hacerse en la secretaría general de la ONU, porque posee más jerarquía, y no en la secretaría de la OEA, por ser un organismo regional, toda vez el canal presta servicios a la marina mercante del mundo.

5- En su afán de buscar solidaridad a la causa panameña, buscó apoyo en todo el mundo, sobre todo en los países no alineados, eso estuvo bien, pero también en líderes que estaban en desafío abierto a los Estados Unidos, lo que pudo dar al traste con la firma de los tratados.

6- Al parecer Torrijos desconocía el principio de Peter, y durante sus 13 años en el poder, no hizo cambios significativos, ni en la cúpula militar ni en el gobierno, lo que pudo traer consecuencias fatídicas.

7- En su libro, Ideas en Borrador, critica a Jesucristo, “de no haber muerto peleando”, una expresión bastante temeraria, porque el carpintero de Nazareth, pertenece al mundo de los Dioses, y no al de los mortales.

(*) Diego Espinosa G. Docente- Escritor.