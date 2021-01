Por sus frutos los conoceréis

El próximo lunes 11 de enero el gobierno de Costa Rica acude a una importante cita con el Fondo Monetario Internacional. Una delegación suya tiene la delicada tarea de labrar un entendimiento con este organismo que le provea no solamente el acceso a un acuerdo financiero que monta a $1.750 millones, también –y mucho más trascendente- a una “carta de recomendación” que le brinde un amparo de confianza ante el mundo financiero internacional a los efectos de conseguir su auxilio para reparar las quebrantadas finanzas nacionales.

En los prolegómenos de esta importante tránsito lo que sobresale es el aluvión de dudas y críticas que rodea las posiciones de nuestro gobierno. Y no por obra de una gratuita crítica sino por efecto de la confusa manera con que sus autoridades se conducen en los espacios donde se supone que tienen que conformar –pareciera que a partir de coincidencias- el plan remedial que va a someter a examen del FMI.

Aunque se vea inverosímil, a pocos días de iniciar esas negociaciones nuestro gobierno no ha finiquitado los contenidos de ese planteamiento. Y lejos de exteriorizar una general coincidencia de posiciones en el seno del Poder Ejecutivo, lo que se deja ver es un divorcio en puntos fundamentales de lo que se le va a proponer. Ni siquiera en la hoja de trabajo del equipo económico que –se supone también- atenderá las negociaciones, hay la indispensable concordancia sobre lo que va a proponerse y sobre lo que previamente ha de suscitar los apoyos políticos aquí, en el frente parlamentario. Más aún: con las negociaciones a la vuelta de la esquina, los anuncios hechos por dos ministras principales del giro económico de este gobierno quedaron en el aire porque así lo determinó el ministro de Hacienda.

¿Será verdad que el gobierno a tres o cuatro días de sentarse a negociar con el FMI no haya todavía completado el expediente con las propuestas?. ¿O será que esta no es más que otra expresión de una amañada táctica de la administración Alvarado que se ha visto en precedentes asuntos de delicada trascendencias, por efecto de la cual se aproximan las cosas al borde de la fatalidad para reducir el período de las críticas e inducir la creación de apoyos simplemente para evitar males mayores?

La presidencia de don Carlos Alvarado ha tenido esa característica manera de abordar los temas de mayor cuantía, también contaminando la atmósfera con asuntos de ajena naturaleza idóneos para distraer la atención de los ciudadanos. Dar a conocer desde semanas anteriores los contenidos finales de lo que el Poder Ejecutivo llevará al FMI, presentarlos a la consideración de los diputados, exponerlos a la crítica mediática con tanta anticipación, facilitar con esa antelación la resistencia de los sindicatos, quizá sea lo que el Ejecutivo quiera evitar jugando con esa pérfida versión de que a poca distancia del 11 de enero todavía no tiene estructurado su planteamiento al FMI.

Es una vieja manera de conducir los asuntos de Estado. Recuérdese que el presidente Solís Rivera no quiso admitir la presencia de una crisis fiscal grave y que más bien atizó el desbalance financiero con prodigalidad en el gasto. Y que ha sido la presión de la oposición legislativa y de los segmentos del empresariado y la academia conscientes de la gravedad del desequilibrio fiscal y de sus impactos, la que empujó al presidente Alvarado a aceptar las políticas que lleva impresa la Ley 9635 (Fortalecimiento de las Finanzas Públicas).

Y esto de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿no ha estado precedida por una descomunal tanda de dudas y vacilaciones en el Poder Ejecutivo?. ¿Cuánto tiempo ha pasado sin aceptar que no hay otro remedio que no sea acudir a esas instancias, por muy amargo que sea?. ¿Cuántas semanas se dedicaron a unas “mesas de trabajo” que tuvieron toda la pinta de un recurso distractor?. Y desde que finalmente el presidente Alvarado le admitió a La Nación que acudiría al FMI en procura de amparo, ¿cuánto tiempo ha pasado como para que ahora, a pocos días del 11 de enero, se dejen ver fisuras, incoherencias, indecisiones que no abonan el sentido de seriedad con que tiene que tratarse este asunto, al grado de que los diputados –que finalmente tendrán que votar algo de lo que se negocie con el Fondo- dejan sentir su molestia y frustración por esta falta de formalidad del gobierno?

¿O será que estamos ante una nueva expresión de una mañosa estratagema?

Los textos bíblicos atribuidos a Mateo aluden a la conducta humana como fuente inspiradora de la calificación de la calidad del hombre: “Por sus frutos los conoceréis… No puede el árbol bueno dar frutos malos; no puede el árbol malo dar frutos buenos”

Por sus frutos, malos tantos y tan incorregibles muchos, el gobierno del presidente Alvarado será conocido por la historia como un mal gobierno.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista