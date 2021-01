Carta abierta a Rubén Hernández Valle

Columna Poliédrica

La abogacía es una de las profesiones que más han influido en la vida de los seres humanos a lo largo de la historia. Con el propósito de que la fuerza bruta no fuera la conducta imperante entre los seres humanos, las normas jurídicas surgieron y, junto con las sociales y religiosas, han servido para organizar y regular la conducta de las personas en sociedad.

No obstante, las normas y en particular las jurídicas no tienen vida propia. Que una norma jurídica se use en un sentido u otro depende de la interpretación que las personas de carne y hueso hagamos del texto jurídico; en palabras sencillas, dependiendo del intérprete y de la autoridad que se le otorgue a este, así va a ser la forma en que se organizará, regulará y decidirá lo atinente a la conducta de los seres humanos en sociedad.

A usted señor Hernández hay personas que le dan el estatus de autoridad interpretativa en relación con las normas jurídicas, en especial, las constitucionales. Se trata de personas con intereses específicos, pero ellos no son de carácter académico o profesional; es decir, la “autoridad” de sus interpretaciones tienen un defecto de origen y resulta increíble que haya personas que se dicen “juristas” que no se detengan a analizar sus intepretaciones jurídicas interesadas.

Resulta poco profesional, señor Hernández, que usted interprete la Constitución Política y las normas del ordenamiento jurídico al son de los intereses de un determinado grupo económico. Aunque el Derecho, entendido de manera general, está sujeto a interpretaciones de diversa índole y eso no es un pecado, al menos debería tener la decencia de decir que sus criterios interpretativos buscan servir de “fundamento” para que los principales grupos económicos de Costa Rica logren sus objetivos políticos, económicos y sociales.

Don Rubén, no crea que los demás mortales no nos damos cuenta de sus interpretaciones jurídicas interesadas. Su accionar descarado viene dándose desde hace mucho tiempo y resulta, francamente, un insulto a la inteligencia que usted considere que todos los demás ciudadanos costarricenses, abogados o no, nos hacemos de la vista gorda ante sus desvaríos jurídicos. Tenga un poco de decoro profesional y no subestime al resto del foro jurídico nacional, sé que no está solo en su cometido pero la dignidad es un asunto personal y no grupal.

Ahora bien, la autoridad depende de las demás personas y, en este caso, de los que se supone saben del tema. En lo académico, con el respeto que usted se merece, deja mucho que desear sus publicaciones, especialmente, las de los últimos años; en efecto, don Rubén, se trata de textos que parecen hechos a mano alzada, muchos de ellos sin citas o referencias a autores que ya han desarrollado las ideas que allí se expresan y con un discurso casi coloquial y en que, no podía se de otra manera, la crítica brilla por su ausencia.

¿Entonces de dónde viene su “autoridad” interpretativa? Me temo, señor Hernández, que de las personas e instancias menos adecuadas para darla. La interpretación jurídica no debería depender de los apoyos de los medios de comunicación, sin embargo, ya es conocido el procedimiento que se utiliza para promoverla, a saber: un artículo de opinión en un diario de LLorente de Tibás, notas periodísticas para posicionar el tema y, como no, las opiniones de los abogados de siempre, todo ello para reafirmar la tesis que se está promoviendo.

Pero su “autoridad” interpretativa no sería tal si la jurisdicción constitucional costarricense no hiciera de caja de resonancia de los intereses que usted, descaradamente, defiende. Hace un tiempo publicamos una Columna denominada “La Jurisdicción constitucional está matando al derecho costarricense”, allí exponemos las razones de semejante título; no obstante, el problema se ha vuelto más agudo porque esa jurisdicción no solo se ha convertido en una gran falacia de autoridad, sino que ahora “se casan” con las tesis de los grupos de interés que usted, don Rubén, sin el menor sonrojo, promueve desde el ámbito jurídico.

De los Diputados de la Asamblea Legislativa, señor Hernández, no es posible esperar ningún análisis crítico de sus interpretaciones. Allí, salvo un par de excepciones, encontrará terreno fértil a sus tesis, es decir, la mayoría se allanará a lo que diga y asesore; digámoslo sin atenuantes, ante la falta de seso legislativo, no se puede esperar nada diferente a sus interpretaciones interesadas. Su “autoridad interpretativa” será incontestable y absoluta.

En síntesis, la prostitución del Derecho Público costarricense y en concreto de la interpretación que se hace de la Constitución Política es manifiesta y evidente. Esto no es nuevo y viene dándose desde hace mucho tiempo, la ideología jurídica constitucional ha triunfado en la mente de los que no ven más allá de la norma. Por eso no es casual que se afirme que el jurista Eduardo Ortiz Ortiz, desde el siglo pasado, ya hablaba de la prostituta del Derecho Público en Costa Rica.

¡Al buen entendedor, pocas palabras!

