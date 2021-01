CARICOM repudia posiciones tomadas por Venezuela con relación a Guyana

En un comunicado dado a conocer el pasado 12 de enero, los Estados Miembros del CARICOM adoptaron un comunicado de prensa (véase texto completo al final de esta nota), en la que rechazan el tono adoptado en días pasados por Venezuela con relación a Guyana.

En su comunicado colectivo, los Estados caribeños señalan que:

«CARICOM reiterates in the strongest possible terms its firm and unswerving support for the maintenance and preservation of the sovereignty and territorial integrity of Guyana. CARICOM firmly repudiates any acts of aggression by Venezuela against Guyana«.

Cabe precisar que el pasado 18 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya se declaró competente para conocer la demanda interpuesta contra Venezuela por Guyana en marzo del 2018: una decisión rechazada de inmediato por Venezuela. Sobre esta reciente decisión del juez internacional, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestro breve análisis titulado «Guyana / Venezuela: a propósito de la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que se declara competente« disponible en este enlace.

En los primeros días de enero del 2021, Venezuela adoptó un Decreto Ejecutivo sobre lo que denomina «Territorio para el Desarrollo de la Fachada Atlántica» de Venezuela (véase comunicado de prensa del 7/01/2021). Esta regulación interna adoptada por Venezuela fue objeto de señalamientos por parte de la máxima autoridad de Guyana, los cuales fueron condenados enérgicamente por la diplomacia de Venezuela (véase comunicado de prensa del 11/01/2021).

Mapa extraído de nota de prensa titulada «Maduro decreta establecer un nuevo territorio en una rica región en disputa con Guyana», ABC Internacional, 8/01/2021)

Esta repentina tensión entre las máximas autoridades de ambos Estados se da mientras Guyana y Estados Unidos han procedido a ejercicios militares conjuntos en las aguas de Guyana, considerados como una verdadera «provocación» por parte de Venezuela (véase nota de prensa de France24 del 11/01/2021). Como lo ilustra el mapa reproducido al final de este texto, las aguas frente a la costas de Venezuela y de Guyana son objeto de un enorme interés desde que, en el 2015, la empresa Exxon Mobile anunció el descubrimiento de grandes yacimientos de hidrocarburos.

Esta elevación del tono entre las autoridades de Venezuela y Guyana tiene lugar al mismo tiempo en que, en la misma Venezuela, algunos expertos recomiendan a Venezuela cambiar su postura con relación a la CIJ y aceptar comparecer y participar de lleno en la etapa sobre el fondo para hacer valer sus derechos frente a Guyana (véase artículo publicado en El Nacional el 12/01/2021 por el jurista Victor Rodríguez Cedeño, titulado «La controversia con Guyana en la fase de fondo ante la CIJ«).

Mapa de bloques concesionados por Guyana a Exxon Mobil extraída de este artículo de Offshore.mag titulado «E&P activity on the rise offshore Guyana», edición del 12/07/2017.

En otro ámbito muy diferente, el CARICOM repudió la inclusión unilateral de Cuba en la lista de Estados que patrocinan el terrorismo por parte de la administración norteamericana saliente el pasado 13 de enero (véase comunicado oficial de prensa).

Ambos comunicados separados, por tan solo 24 horas del CARICOM dan una idea de la cohesión de su accionar diplomático como subregión de América Latina en este inicio del 2021: una subregión que, como bien se sabe, cuenta 13 Estados y que, a diferencia de otros grupos de Estados de América Latina, sí ha considerado oportuno externar una posición común con respecto a Guyana y a Cuba.

—–Comunicado de los Estados Miembros del CARICOM según enlace oficial —-

Statement by the Caribbean Community on the Guyana-Venezuela Border Controversy

The Caribbean Community (CARICOM) is deeply disappointed and concerned at the decree and subsequent statements by Venezuela with respect to that country’s border controversy with Guyana, including intimations of the creation of a strategic area of national development called “Territory for the Development of the Atlantic Façade”.

The Caribbean Community is in full support of the judicial process underway at the International Court of Justice (ICJ) which is intended to bring a peaceful and definitive end to the long-standing controversy between the two countries.

CARICOM reiterates in the strongest possible terms its firm and unswerving support for the maintenance and preservation of the sovereignty and territorial integrity of Guyana. CARICOM firmly repudiates any acts of aggression by Venezuela against Guyana.

12 January 2021

(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)