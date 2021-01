Examante de Juan Carlos I dice ante juez que recibió amenazas de la inteligencia española

Madrid, 15 ene (Sputnik). – La empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein (más conocida como Corinna Larsen, examante de Juan Carlos I, rey emérito de España) declaró este viernes ante el Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid que se sintió amenazada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) después de que su relación con el monarca se diera a conocer.

“Sí, estaba definitivamente muy asustada. No entendía el motivo y no se me proporcionó una explicación adecuada como ciudadana, a una persona normal, una mujer que se encuentra enfrentada con unas personas tan poderosas”, declaró.

Larsen pronunció estas palabras durante su declaración como testigo por videoconferencia desde el Reino Unido en el primer juicio en España al polémico excomisario Villarejo, considerado una pieza clave del entramado de corrupción de “las cloacas de Interior”.

En concreto, Larsen dijo que se sintió asustada después de que el abogado de Villarejo le preguntara si tuvo la percepción de ser «una ciudadana amenazada por un jefe de Estado y de los servicios secretos” y “si eso le hizo sentir miedo».

Villarejo afronta en este juicio acusaciones por la presunta comisión de un delito de denuncia falsa y otro de calumnias contra el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.

La declaración de Larsen está relacionada con el delito de calumnias. Esto se debe a que en una entrevista televisiva concedida en junio de 2017 el excomisario afirmó que Roldán había amenazado de muerte a Larsen, algo que el director del CNI niega y que la Fiscalía de Madrid considera falso.

Sin embargo, la propia Corinna dijo haberse sentida amenazada por la inteligencia española después de que Roldán se desplazara a Londres para reunirse con ella en 2012.

Es más, la examante de Juan Carlos dijo sentirse amenazada por el propio rey, ya que –según su versión– Roldán dejó claro que actuaba cumpliendo órdenes del monarca.

“Por supuesto que me aterrorizaron, cualquiera estaría aterrorizado. El hecho de que el jefe de Seguridad viniera a visitarme a Londres ya era bastante escalofriante”, declaró Corinna.

“El rey Juan Carlos y Sanz Roldán siempre querían dejar que constase que era el rey Juan Carlos el que daba las órdenes”, añadió.

Además, la empresaria alemana narró otros episodios con “antecedentes aterrorizantes”, entre los que se encuentra el presunto asalto a su domicilio en Suiza, donde afirma que apareció un libro con teorías conspirativas sobre la muerte de Lady Di.

“Fui a la casa familiar en Suiza y al volver me encontré un libro en mi apartamento sobre la conspiración sobre la muerte de Diana. A primera hora de la mañana recibí una llamada de un número secreto en la que en español me decían que había muchos túneles secretos entre Londres y Niza. Esto deja efecto de la situación en la que me encontraba de amenazas y peligros”, explicó.

Tras la comparecencia de Corinna prestó declaración Félix Sanz Roldán, que negó ante el juez haber amenazado a la examante del monarca, aunque sí confirmó la existencia de su reunión con ella en Londres, un encuentro sobre el que optó por no ofrecer detalles afirmando que, de hacerlo, vulneraría la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia. (Sputnik)