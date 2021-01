Senadores demócratas en EE.UU. describen argumentos de juicio a Trump

Washington, 17 ene (Prensa Latina) Los senadores demócratas estadounidenses describieron hoy cómo planean abordar en esa instancia legislativa el segundo juicio político al presidente Donald Trump, mientras sus colegas republicanos criticaron al mandatario por su responsabilidad en el ataque al Capitolio.

Dick Durbin, del partido azul, dijo en el programa State of the Union de CNN, que no criticaría los votos en su grupo durante el juicio, porque se trata de un acto demasiado importante para presionar a sus colegas a adoptar una posición al respecto.

Cuando se trata de un tema de esta gravedad e importancia constitucional, los senadores realmente tienen que seguir su propia conciencia, no se trata de decir que el equipo tiene que votar unido, dijo Durbin a Jake Tapper de CNN.

El Senado está programado para celebrar el juicio político de Trump en un momento aún no determinado oficialmente.

La medida no tiene precedentes, tanto por ser primera vez que un presidente es acusado dos veces, como por tratarse de la primera ocasión que tiene lugar un juicio después de que un mandatario deja el cargo.

Si bien cualquier condena potencial se produciría después de que Trump ya no sea jefe de la Casa Blanca, también evitaría que vuelva a aspirar al cargo, acota este domingo el diario The Hill.

El senador demócrata Cory Booker, en una entrevista en el programa dominical Meet the Press, de NBC, hizo referencia al argumento de su colega en la Cámara Alta Tom Cotton (republicano por Arkansas), de que una condena posterior a la presidencia sería inconstitucional.

Es un presidente que intenta socavar la transición pacífica del poder, trata de desafiar una elección justa y libre, y él y sus agentes en los momentos anteriores, desde su hijo hasta su abogado, animaron a una multitud para atacar el Capitolio, entonces, creo que fundamentalmente el Senado tiene la obligación de actuar, dijo Booker a Chuck Todd de NBC.

‘Si podemos obtener los acuerdos de tiempo de nuestro líder republicano, en realidad podemos realizar juicios de acusación y hacer otras cosas urgentemente críticas, como confirmar también al personal clave de seguridad nacional, añadió el senador.

El legislador Peter Meijer, de Michigan, uno de los 10 republicanos de la Cámara de Representantes que votaron para acusar a Trump la semana pasada, reconoció que su carrera política podría haber terminado con esa decisión.

‘Pero creo que también es importante que tengamos líderes electos que no estén pensando únicamente en lo que es de su interés personal, no en lo que será políticamente conveniente, sino en lo que realmente necesitamos para el país’, dijo Meijer en el programa dominical This Week de la ABC.