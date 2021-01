Ambientes partidarios que «huelen a cal»

Falta mucho y falta poco para la celebración de las elecciones nacionales. La ciudadanía está convocada para elegir presidente, vicepresidentes y diputados el 6 de febrero de 2022, una fecha que en política puede estar cercana y en el calendario gregoriano puede tenerse como distante.

Viéndola con óptica política, esa fecha impone un desafío de dimensiones no despreciables a los partidos, vista la dimensión de los intereses en juego y la hondura de los problemas internos que está padeciendo el grueso de esos conglomerados. Y es ahí donde cabe preguntarse si el tiempo les apremia –como en efecto ocurre-, si en su seno se cultiva la dinámica necesaria para encarar tales problema y si están ajustando sus movimientos a una realidad muy difícil de descifrar y por lo tanto, muy difícil para que los partidos introduzcan los cambios idóneos para obtener rendimientos electorales e institucionales. De una talla tal que les salve de un colapso fatal.

Hace rato se percibe un alto nivel del descreimiento ciudadano en la política y en los partidos. Alrededor de dos tercios del electorado muestra apatía y distanciamiento de las urnas. Cómo cambiar su apatía, cómo inducirlos a tomar posición –ya no digamos que a participar en la actividad partidaria-, es el gran desafío que encaran los partidos. Por ahí anda la respuesta a la incógnita que constituye quién en la masa del electorado será el factor decisivo y cómo se comportará ese 6 de febrero. Los indecisos de hoy -cómo terminen comportándose- van a ser la llave del candado. Está en el interés de los partidos hacer que ese electorado supere su apatía. No es tarea fácil; probablemente tengan claro el reto y quizás sepan qué es lo que hay que hacer, pero no cómo desenredar la madeja; principalmente porque ello implica cirugía de fondo a lo interno sobre todos aquellos tejidos que han hecho que los partidos sean hoy meras maquinarias electorales. Las estructuras partidistas están sometidas en buena medida al poder de líderes cantonales y a los intereses de caciques.

De ahí emerge su deriva hacia lo que se ha denominado “la democracia temperamental” y su superposición sobre los contenidos ideológicos de los partidos. Hoy son una “zambumbia”, frágil pieza de caza de los caciques y de los grupos de presión.

Esos dos tercios del electorado indefinido, descreído y defraudado, comportándose como llave del candado, van a decidir no solo la elección presidencial y la composición del parlamento; también la suerte de más de un partido.

Liberación Nacional, que es el que “está menos peor”, no puede darse el lujo de quedar afuera de la puja por la Presidencia de la República; ya no se diga en la primera ronda (que sería mucho pedir); quedar afuera de la contienda en segunda ronda probablemente implique para más adelante –no mucho- la firma del acta de defunción.

Peor es la situación de la Unidad Social Cristiana. Su marcha por los espacios políticos de las últimas contiendas muestra un proceso declinante grave, no sólo con pérdida de presencia en el Poder Ejecutivo, también con pérdida de curules y –aún más significativo- con pérdida de influencia en la toma de decisiones. Su bronca interna –con mucho de disputas por control del partido y mucho más con los extravíos ideológicos- ha sido aprovechada por una masa de caciques regionales que no precisamente lleva la marca característica de idoneidad intelectual y ética. Por ahí viene su desgaste, su desmoronamiento. Cuidado si no con repercusiones fatales hacia un cercano futuro.

Los ex presidentes Calderón Fournier y Rodríguez Echeverría, con su asentada experiencia y perspicacia política, perciben la proximidad del fatalismo si es que no se lleva a cabo un “aggiornamento” de fondo. Don Miguel Ángel da un paso adelante y pide formalizar sus ideas en un espacio de acción interna con una revisión de mucho de lo perdido en calidad de gestión partidaria y de elección de dirigentes. Y propone al partido que asuma la tarea de buscar una coalición con otros movimientos comprometidos en la reconstrucción de lo mucho que esta sociedad ha perdido en punto a justicia social y a vitalidad económica.

Emprender esa tarea reformista es parte de la desafiante acción que espera a los partidos tradicionales (allí va también la izquierda que igualmente ha copiado la marcha del tradicionalismo) para salvar el pellejo.

Cómo recuperar el favor del electorado, cómo sacarlo del descreimiento, cómo convencerlo de que hay una plataforma idónea para superar el raquitismo económico, el desempleo, el costo de la vida, la corrupción, el desgaste del marco institucional…. eso es parte importante de lo mucho que les espera para lavarse “el olor a cal”.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista