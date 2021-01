¿Héroe de Paz Don José?

Columna Poliédrica

En varias columnas he mostrado la admiración que le tengo a un personaje como José Figueres Ferrer. Ello se debe a lo hecho por don Pepe y quienes lo acompañaron en la construcción del Estado de Bienestar costarricense en la segunda mitad del siglo XX; en otras palabras, hay hechos concretos que justifican esa admiración y las estadísticas del desarrollo humano de la sociedad costarricense así lo certifica.

Dicho lo anterior, ninguna persona con un conocimiento mínimo de la historia costarricense y de la vida de don Pepe, podría decir que fue un “héroe de paz”. Evidentemente tal calificación pasa por establecer con claridad qué es un “héroe” y cuál es el significado del término “paz”; en otras palabras, se trata de algo básico para intentar entendernos cuando se discute si cualquier persona encaja en la categoría de “héroe de paz”.

En el diccionario de la Real Academia Española se indica las siguientes acepciones al término héroe: “1. m. y f. Persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. 2 . m. y f. Persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes. 3. m. y f. En un poema o relato, personaje destacado que actúa de una manera valerosa y arriesgada. 4. m. y f. Protagonista de una obra de ficción. 5. m. y f. Persona a la que alguien convierte en objeto de su especial admiración. 6. m. En la mitología antigua, hombre nacido de un dios o una diosa y de un ser humano, por lo cual era considerado más que hombre y menos que dios; p. ej., Hércules, Aquiles, Eneas, etc.”

Siendo muy condescendiente con don Pepe, tal vez, podríamos ubicarlo en la segunda acepción. No obstante, el calificativo de héroe es usualmente dado a personas que han realizado acciones o hechos en una condición de conflicto armado, se trata de un término que está asociado a situaciones que no tienen que ver con la paz. Se habla de los héroes, casi siempre, vinculados a las guerras de independencia, a las guerras civiles, a las guerras a gran escala, en fin, pocas veces se asocia el término a otros contextos.

En consecuencia, usualmente el significado que se le ha dado a la palabra héroe es antinómico con el significado de la palabra paz. El conflicto armado es la antítesis del significado más amplio del término paz; ya que sus acepciones son las siguientes: “1. f. Situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. 2. f. Relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. 3. f. Acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. U. t. en pl. con el mismo significado que en sing. 4. f. Ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. 5. f. Estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Disfrutar de una paz profunda. 6. f. portapaz. 7. f. Rel. En el cristianismo, sentimiento de armonía interior que reciben de Dios los fieles. La paz descienda sobre vosotros. 8. f. Rel. En la misa, saludo que los fieles se dan mutuamente como signo de paz y reconciliación. El sacerdote dijo que nos diéramos LA paz.”

Por tanto, el hablar de un “héroe de paz” es en sí mismo una contradicción según el uso normal que se le da a ambos términos. La antinomia se vuelve más grosera si la persona a la que se le pretende dar semejante título, no se ha caracterizado por optar por acciones no violentas en su proceder político, ya que como decía Clausewitz: la guerra es la continuación de la política por otros medios.

Creo que si don José Figueres Ferrer viviera se hubiese ido a la Asamblea Legislativa a repartir guayabo. Hubiese comenzado por los diputados del Partido Liberación Nacional por semejante ideota y por venir haciendo, desde hace años, todo lo contrario a lo que él predicó e hizo por el bienestar del mayor número de los costarricenses. Ahora bien, sin lugar a dudas, ninguno de los otros diputados que votaron a favor de esa ideota se hubiesen salvado del guayabo de don Pepe, que no era muy dado a los homenajes y menos cuando estos no tenían ningún fundamento.

Ninguno de los pronunciamientos que he leído contra esta ideota le resta méritos a don José Figueres Ferrer. La mayoría señalan los hechos históricos que evidencian las incongruencias de semejante designación, aquí señalamos también la antinomia de la misma denominación. Ya lo he dicho en otras Columnas, estamos en presencia de la peor Asamblea Legislativa de la historia, salvo algunas excepciones, no hay cara en que persignarse.

