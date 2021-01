Autoridad de salud de EEUU dice que cepa sudafricana de coronavirus es «preocupante»

Washington, 21 ene (Sputnik).- El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU, Anthony Fauci, dijo el jueves que la mutación del coronavirus identificada por primera vez en Sudáfrica es preocupante, pero aún no se ha detectado en el país norteamericano.

«La cepa en Sudáfrica es un poco más preocupante. Pero no obstante, no es algo que creemos que no podamos manejar. Hasta ahora, no parece en absoluto que la cepa sudafricana esté en EEUU», señaló Fauci en una conferencia de prensa.

Sin embargo, dijo que el nivel de vigilancia de virus en EEUU no está como le hubiera gustado ver.

Fauci agregó que, según los datos existentes, las vacunas seguirán siendo eficaces contra la cepa sudafricana y la variante británica del coronavirus.

El 18 de diciembre, Sudáfrica informó sobre la detección de una nueva variante de coronavirus en el país.

Desde entonces, esta mutación y la encontrada en el Reino Unido se han extendido por todo el mundo. (Sputnik)