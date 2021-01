Las autoridades ignoran cuántas vacunas contra el covid-19 hay en Estados Unidos

Moscú, 25 ene (Sputnik).- Las autoridades sanitarias de Estados Unidos desconocen cuántas dosis de vacunas contra el covid-19 están disponibles hoy en día en el país, según Rochelle Walensky, directora de la red nacional de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

«Diría que uno de los mayores problemas en este momento es que no puedo decirles cuántas vacunas tenemos. Y si no puedo decírselo, entonces tampoco puedo decírselo a los gobernadores ni a los funcionarios de salud estatales. Si no saben cuánta vacuna recibirán, no solo esta semana, sino la semana que viene y la semana siguiente, no pueden planificar. No pueden averiguar cuántos puntos instalar, no pueden averiguar cuántos vacunadores necesitan y no pueden averiguar cuántas citas reservar para el público», reconoció Walensky en una entrevista con el canal de televisión Fox News.

La titular de CDC opinó que el suministro de viales podría ser la mayor restricción en una primera etapa, pero manifestó «la esperanza de que después de los primeros 100 días [del mandato presidencial de Joe Biden] tengamos mucha más producción». «No solo para estas dos vacunas [Pfizer y Moderna], sino que tenemos la esperanza de recibir otra, de Johnson & Johnson, en las próximas semanas, y quizás incluso hay una cuarta en el camino».

La Administración de Joe Biden planea administrar 100 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus en los primeros 100 días en el poder.(Sputnik)