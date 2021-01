De cal y de arena

El tiempo, con su inexorable marcha, ha despojado al gobierno del presidente Alvarado Quesada de la máscara con que ha venido ocultando los verdaderos alcances del juego con que se ha conducido ante la crisis fiscal y el desplome de la economía. Y ya sin plata en los cofres de la hacienda pública, también ha perdido la otra ficha del tablero que venía utilizando para distracción de la mesa de juego.

Sin tiempo y sin plata, no le ha quedado más que acudir en plañidera romería al Fondo Monetario Internacional para que le preste al país $1.750 millones por la vía de un Acuerdo de Servicio Ampliado. Por supuesto, el trámite y la aprobación del crédito se allanaría por la gracia de una serie de condiciones que ni son fáciles de tramitar en las instancias políticas costarricenses ni son de fácil digestión; al contrario.

Pudo haber emprendido esta marcha meses atrás, cuando tenía que llevar a cabo las lógicas y necesarias conversaciones con los sectores sociales y políticos con vigencia en el escenario de la gestión de gobierno, para construir los planes legales y administrativos con que abordar el problema fiscal, económico y social. Pero no lo hizo; parece que adrede dejó pasar el tiempo para dejar que el inmenso desajuste empeorara tanto como para hacer que esta sociedad quedase al borde del precipicio, sin otra alternativa más que postrarse ante hechos inexorablemente sobrevenidos y someterse incluso a sofocantes cargas. ¡Una trama para no tener que echarse a la espalda los costos políticos que entraña la descomunal tarea de saneamiento!

Los costos, meses atrás o ahora mismo, van a ser asfixiantes. ¡Qué carajos!; el cálculo de los raputines lo que privilegia es salvarle la tanda a la administración Alvarado Quesada y dejarle lo peor de la bronca al gobierno que le suceda en mayo de 2022.

Eso de costos asfixiantes no es un señalamiento mío; economistas, sociólogos y politólogos con autoridad reconocida, lo están advirtiendo. Y en la Asamblea Legislativa el tema asusta: simplemente le han dejado la braza en las manos, en una maniobra que va a hacer complicado no aceptarlo como un fait accompli. Véase si no, el juego en que están los grupos de presión interesados en que así se tomen las cosas, cercenando de hecho (o poniendo en entredicho) la capacidad de enmienda de los diputados.

Se dice que el Fondo Monetario Internacional hoy trabaja bajo otras inspiraciones; ya no impone su catecismo; deja que quienes busquen su auxilio, elaboren el plan de acción que le garantice al FMI recuperar lo que prestó y erradicar los factores que desencadenaron los desajustes de la quiebra de la economía, las finanzas y los equilibrios sociales del país que busca su amparo. Si así son las cosas, ello crea riesgos peligrosos. Como los que tenemos al frente en Costa Rica, con un conjunto de propuestas que la administración Alvarado le ha hecho y que los analistas más avezados –tirios y troyanos- coinciden en tachar como defectuosas y estériles. Con el dañoso detalle a cuestas de que no contienen la hoja de reactivación de la economía y sí imponen mecanismos de deshidratación de recursos financieros en los actores públicos y privados, suficientes para temer que nos vaya a quedar una sociedad más desigual, más desequilibrada, más herida por la lucha de clases.

A la señora Manuela Goretti, jefa de la misión del FMI, le preguntaron estos días qué ocurriría si llegase a fracasar en el Congreso alguno de los proyectos de ley acordados en la negociación. Respondió que el programa se firma con base en un paquete completo de medidas y reformas estructurales. Por ese motivo, dijo, es “fundamental” que todos los proyectos de ley completen con éxito su proceso legislativo.

¿Y si –como ya se está advirtiendo- tales proyectos son identificados en el Congreso como una chambonada?

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista