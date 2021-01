Trump instala una «oficina del expresidente» en Florida

Washington, 26 ene (Sputnik).- El 45 mandatario de EEUU, Donald Trump, instaló una «oficina del expresidente» en el condado de Palm Beach, en el estado de Florida.

La oficina se encargará de la «correspondencia, las declaraciones públicas, las comparecencias y las actividades oficiales», citan varios medios estadounidenses una nota de prensa emitida el lunes.

El comunicado señala que el objetivo es «promover los intereses de Estados Unidos y continuar con la agenda de la Administración Trump a través de la promoción, la organización y el activismo público».

No está claro si la oficina de Trump operará desde Mar-a-Lago, el club privado de Trump en Palm Beach, o desde un lugar diferente, escribe el periódico Sun Sentinel. El comunicado llegó a los medios desde un correo electrónico de no respuesta y la nueva oficina, al parecer, no ha configurado aún un sitio web oficial, un número de teléfono o una cuenta de Twitter.

Según el diario The Hill, el nombre de la oficina podría alimentar las conjeturas de que Trump no volverá a postularse para la presidencia en 2024.

El expresidente, expulsado de varias redes sociales y sometido estos días a un juicio político a raíz de los disturbios del Capitolio, sigue sin comparecer ante el público desde que abandonó el 20 de enero la Casa Blanca para trasladarse a su finca de Mar-a-Lago. (Sputnik)