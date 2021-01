EEUU impone el uso obligatorio de mascarillas en el transporte

Washington, 31 ene (Sputnik).- Las autoridades de EEUU imponen el uso obligatorio de mascarillas en los medios de transporte, comunicó el Departamento de Seguridad Nacional.

«La Autoridad de Seguridad en el Transporte (TSA) requerirá el uso de mascarillas en los puntos de control de la TSA y en todo el sistema de transporte público y comercial», señala la nota.

La medida se toma en cumplimiento de la orden del presidente Joe Biden, que dispuso el uso de tapabocas en todos los lugares públicos bajo la jurisdicción federal.

De facto, las mascarillas ya se requieren en casi todas partes en el transporte en EEUU. No obstante, las autoridades federales normalmente no pueden influir en las autoridades locales, que determinan el régimen de uso de mascarillas en lugares de trabajo, tiendas, escuelas, en las calles, etc. (Sputnik)