Reactivación con equidad: el camino necesario

Parece que para muchos el único camino para rehabilitar y reactivar la economía es dar más a quienes más tienen y pedir más de quienes menos tienen. ¿Es esta una ruta viable y justa? Considero que no por las siguientes razones.

Si se siguen desprotegiendo y empujando los salarios a la baja y los impuestos indirectos al alza, entonces será peor para la economía y no habrá recuperación, pues esto estrujará la capacidad adquisitiva de la mayoría y por lo tanto desactivará la economía. En cambio, cuando los salarios se protegen y se cobran impuestos progresivamente que se reinvierten en proyectos generadores de empleo, entonces se reactiva la economía, puesto que la gente consume más y los empresarios del comercio de bienes y servicios diversos se ven beneficiados. Por esto, ver a empresarios del sector comercial pujar por reformas regresivas es lo mismo que ver a alguien dispararse en el pie: un absurdo.

Por ejemplo, si un empresario de la industria alimentaria lucha y se organiza para reducir salarios y así bajar sus costos de producción y logra una tendencia social de salarios a la baja: ¿de dónde cree que sale la mayor parte de la capacidad adquisitiva de sus consumidores sino de sus salarios? Desproteger la capacidad adquisitiva de las personas es lesionar la economía y este parece ser el rumbo único para muchos políticos.

Como lo explica Joseph Stiglitz (2011), premio Nobel de economía, si se le ayuda económicamente a los ricos, lo van a guardar y acumular; pero si se le ayuda a los pobres, lo tienen que consumir, lo cual genera dinámica de reactivación económica. ¿Ha notado la gran cantidad de locales cerrados con rótulos de «se alquila» en las ciudades? Pues esto cambiará cuando entendamos como sociedades que cuidar la capacidad de consumo de las personas no solo es un asunto de necesidad, derechos y dignidad, sino también uno de beneficio económico colectivo.

La narrativa neoliberal ha logrado hacer creer a muchos que las sociedades deberían trabajar prioritariamente para dar beneficios a los grandes capitales, para que estos inviertan más y generen más empleos. Pero las cosas no funcionan así. Según lo explica el inversionista fundador de Amazon, Nick Hanauer (2019), los grandes capitales invierten no por tener mucha ganancia acumulada, sino por la probabilidad de obtener réditos. ¿Y de qué dependen tales réditos? De la capacidad adquisitiva de las mayorías. Siempre será más probable que un negocio tenga éxito en una sociedad donde la mayoría tiene capacidad adquisitiva, así como siempre será más probable el fracaso donde las mayorías tienen baja capacidad adquisitiva: ¿cómo se podrán consumir los bienes y servicios ofertados si no se cuidan las fuentes de ingreso de las mayorías?

Cuidar los salarios es una buena política económica, pues sirve no solo a los asalariados, sino a toda la sociedad. En cambio, enfocarse en dar más privilegios y bajar impuestos a los ricos, les sirve fundamentalmente a estos, y no a la sociedad, que se vuelve más desigual y por tanto más conflictiva e inviable. Cuando los gobiernos trabajan solo para los ricos y no para las mayorías, entonces están empujando a la sociedad hacia el fracaso. En cambio, cuando se pone a las mayorías y a los más débiles de primero, se benefician estas y también los ricos, que tendrán más oportunidades para vender sus bienes y servicios.

Una recuperación económica sostenible requiere dar más espacio a la equidad, y esto necesita a su vez que se le de vuelta a la narrativa económica hegemónica, para que, en lugar de la visión neoliberal de arriba hacia abajo, se siga una visión de equidad de abajo hacia arriba. Esto no solo es más justo, es también más beneficioso para la economía en su conjunto.

Durante mucho tiempo se ha pensado que dirigir la economía con base en la codicia de los poderosos es una buena idea, pero en realidad esta es una receta para el desastre social y ambiental, y cada vez más pensadores y evidencia muestran que una conducción de la economía basada en los valores de la cooperación, la solidaridad y la equidad obtienen mejores resultados para la mayoría (Bowles, 2016): ¿no es este acaso el fin último de una buena economía?

(*) Pablo Chaverri, académico