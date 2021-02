La UCR destaca el mérito académico de 20 estudiantes con mejores promedios de admisión 2020-2021

San José, 5 feb (Elpaís.cr).- Con mucha alegría y emoción, veinte jóvenes de diferentes centros educativos del país recibieron hoy la noticia de que forman parte de los estudiantes que obtuvieron las 18 mejores notas de admisión de la Universidad de Costa Rica del año 2020-2021.

Este selecto grupo recibió el anuncio hoy por la mañana, a través de una llamada de felicitación, por parte del Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la Universidad de Costa Rica, la Dra. María José Cascante Matamoros, Vicerrectora de Vida Estudiantil, el Dr. Felipe Alpizar, Secretario Académico de la Rectoría y el Dr. Eduardo Calderón Obaldía, Director de la Oficina de Registro e Información.

Uno de ellos es el joven Carlos Alberto Carvajal Calderón, vecino de San Francisco Dos Ríos y estudiante del Colegio los Ángeles, quien obtuvo la mejor nota de admisión de la Universidad de Costa Rica, con un resultado de 800 puntos. Él aseguró estar muy emocionado con la noticia y expresó que su sueño es estudiar Física en la UCR.

“Para mí es un honor entrar a la UCR con una nota de admisión tan alta, la verdad no me lo esperaba y de verdad estoy muy feliz, estoy muy agradecido con mis papás y profesores que me acompañaron en el proceso, como consejo a otros jóvenes les digo que no se den por vencidos con ninguna meta por más difícil que pueda parecer, para mí el éxito está en el esfuerzo y la constancia que uno emplee en conseguir sus sueños, uno puede tener un talento pero lo más importante es el esfuerzo para lograr el éxito” aseguró Carvajal.

Este joven señala que desde temprana edad supo que iba a estudiar una carrera relacionada con el espacio, ya que proviene de una familia universitaria, que al igual que él es amante de las ciencias.

“Desde pequeño siempre me ha gustado mucho todo lo relacionado a las ciencias, y mi mamá, mis tías y mi abuelo también estudiaron carreras de ciencias en la UCR, en mi caso me gusta específicamente todo lo que tiene que ver con el espacio y es por eso que mi meta es estudiar la carrera de Física y luego especializarme en el extranjero hasta convertirme en Astrofísico” dijo el joven.

Por otra parte, la joven Katerine Pamela Abarca Corrales, estudiante del Colegio la Salle consiguió la segunda mejor nota de admisión a la UCR con un puntaje de 794,76

“Es más que un honor ser parte de la UCR, y tener esta oportunidad es muy grande para mí, dí todo el esfuerzo en el examen pero aún así es una gran sorpresa ser parte de los mejores promedios de admisión y me siento sumamente afortunada” manifestó Abarca.

Además, afirmó que su meta es cursar la carrera de Medicina y Cirugía, ya que quiere dedicarse a salvar vidas y a dejar huella en la sociedad costarricense.

“En mi familia no hay nadie relacionado con la carrera de salud, pero yo sí desde muy pequeña soñé con ayudar a los demás y ser doctora” dijo la estudiante.

La tercer mejor nota de admisión, la obtuvo el estudiante Diego José Fallas Paniagua, con un puntaje de 793,61. Él es vecino de Sabanilla y estudiante del Colegio Yorkin.

Este joven desea estudiar una carrera relacionada al Área de Ingeniería y asegura que escogió a la UCR como centro educativo debido al prestigio nacional y regional con el que cuenta la institución.

“Para mí es un gran orgullo estar dentro de los mejores promedios de la UCR, estoy muy agradecido con mis padres y con mi colegio por la oportunidad de todos estos años y considero que este es el resultado y fruto del esfuerzo de muchos años; aún estoy valorando si voy estudiar Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Mecánica, pero sí sé que quiero estudiar esta área, ya que considero que sus aportes a la sociedad son valiosos. En cuanto a la posibilidad de estudiar en la UCR, para mí es un prestigio porque varios de mis familiares salieron de esta universidad y soy testigo de la calidad de profesionales que ahí se forman” afirmó Fallas.

Asimismo, Laura Vanessa Rodríguez González, del Colegio Técnico Profesional de Acosta fue quien obtuvo la cuarta mejor nota con un puntaje de 789,07. Ella es vecina de San Ignacio y quiere estudiar la carrera de Computación en la UCR

“Esto es una gran sorpresa, es algo que yo siempre había soñado pero no pensé que fuera llegar a pasar, y la UCR siempre la he visto como una universidad muy prestigiosa de muchos valores entonces siempre ha sido mi sueño pertenecer a esta universidad, este es un lugar donde hay muchas carreras y donde uno puede conocer mucha gente de lugares diferentes, los profesores tiene buenas referencias y de la UCR han salido profesionales increíbles entonces no hay palabras para explicar el honor que significa para mí ser ahora parte de esta Universidad” expresó la joven.

Además, Laura afirmó que este es un país de oportunidades, y que como estudiante de un Colegio Público considera que el éxito académico depende del esfuerzo que cada quien le dedique al estudio.

Por último, el joven Steven González Arrieta, vecino de la Garita, y estudiante del Colegio Científico de Alajuela, fue quien consiguió la quinta mejor nota de ingreso a la UCR con un puntaje de 787,81.