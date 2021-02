Celebra México decisión de Biden de detener muro fronterizo

México, 12 feb (Prensa Latina) El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, elogió hoy la decisión de su homólogo estadounidense Joe Biden de frenar la construcción del muro fronterizo que divide a los dos países.

En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el mandatario estimó ‘que se trata de un tema que celebramos porque el muro se ha venido construyendo desde hace algún tiempo tanto por expresidentes republicanos como demócratas quienes levantaron en total más de mil 400 kilómetros en sus mandatos’.

Ahora Biden decide que ya no va a seguir construyéndolo y, por lo tanto, con los antecedentes al respecto lo consideramos un hecho histórico, pues sería el único mandatario que lo dejaría de hacer, expresó.

En cuanto a la política migratoria de Biden, dijo que ‘se trata de un compromiso de regular la situación y eso nos importa mucho, es decir, que cumpla lo prometido y se normalice la situación de los mexicanos en Estados Unidos’.

También significa. añadió, un cambio en cuanto a que ya no van a mantener en México a migrantes esperando su actualización de asilo, y van a dejarlos en territorio estadounidense mientras se resuelva su trámite.

López Obrador reveló que México tiene a unos seis mil centroamericanos asentados en el país esperando normalizar su situación, y sería conveniente que se cumpla con ese acuerdo y esperen en Estados Unidos y no en este país. El mandatario envió directamente un mensaje a los centroamericanos, a quienes les pidió no dejarse engañar por los traficantes de personas pues todavía los compromisos de Biden no se cumplen, no están autorizando ingresos y se siguen deportando a indocumentados.

Alertó que, siendo honesto, ejecutar los compromisos migratorios de Biden va a llevar tiempo porque la aplicación de la nueva política migratoria es compleja y demorará mucho establecer un paso libre hacia Estados Unidos. Puedo probar que siguen deportando migrantes igual como en la pasada administración, aseguró.

López Obrador reiteró su conocida posición para resolver de forma definitiva el éxodo: el primero, dijo, apoyar con programas de desarrollo a los pueblos centroamericanos para que nadie se vea obligado a migrar, que sea una decisión optativa no forzada.

Al respecto volvió a citar el Plan Mérida auspiciado por Estados Unidos, que tiene un claro sentido militar. Si van a seguir ofreciendo helicópteros artillados e instrumentos bélicos no lo queremos. Si fuera para aumentar la cooperación para el desarrollo económico y social, bienvenido, dijo.

En segundo lugar, que Estados Unidos abra un canal de recepción de migrantes legal partiendo del hecho real de que ese país requiere de la fuerza de trabajo mexicana y centroamericana, y se elimine la ilegalidad mediante un mecanismo efectivo de otorgamiento de visas para organizar el flujo migratorio.