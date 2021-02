Debemos luchar por lo que queda del Estado Social de Derecho

Columna Poliédrica

¿Cómo es posible que estemos presenciando el intento más virulento de terminar de desmantelar lo que queda del Estado Social de Derecho y no pasa nada?

La educación y la salud han sido los pilares fundamentales de la idea de Estado que surgió después de la 2° Guerra Mundial en Occidente y posterior a la década de los cuarenta en el caso de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica (UCR) y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), son dos instituciones hermanas que surgieron en ese contexto para romper con una realidad que afectaba a la sociedad costarricense: solo el que tenía dinero podía realizar estudios estudios superiores en el extranjero o tener acceso a un médico para poder tratarse de las diferentes patologías que aquejan a los seres humanos.

Tristemente la mayoría de jóvenes de menos de cuarenta años, pareciera, están de acuerdo con los que promueven el desmantelamiento del Estado Social de Derecho. En efecto, una persona que nació en 1980 ha recibido durante poco más de cuarenta años el mensaje que las instituciones públicas no hacen bien su trabajo y que las empresas privadas lo pueden hacer mejor; además, que los funcionarios públicos son ineficientes e ineficaces, todo lo contrario de lo que sucede con el trabajador privado.

Este mensaje de los grupos económicos que quieren eliminar el Estado Social de Derecho se ha ceñido en los últimos años contra la educación superior y la salud pública costarricense. Se ha posicionado en el imaginario colectivo costarricense, en especial en el de las personas menores de cuarenta años, que es necesario someter a esas instituciones al poder político que eliminará una serie de “privilegios” que los funcionarios de esas instituciones tienen; este martilleo ideológico, infelizmente, ha caído en terreno fértil porque ha encontrado a muchas personas que no leen y muchos menos se interesan por la historia costarricense.

Vamos a decirlo con toda claridad, a las universidades públicas y a la CCSS la constituyente de 1949 las dotó de una autonomía para proteger a estas instituciones del poder político y económico. Solo el que conoce la historia costarricense entiende las razones que privaron para que esto fuera así; en otras palabras, hay personas que piensan que en Costa Rica la población siempre ha tenido acceso a la educación superior y a la salud, pero ello fue posible a partir de la segunda mitad del siglo XX.

La paradoja de esta realidad es que quienes apoyan la idea de desmantelar el Estado Social de Derecho, serán los más afectados en sus consecuencias. Serán los hijos y los nietos de estas personas quienes paguen los platos rotos, ya que serán ellos quienes no podrán acceder a la educación superior y a la salud pública; se trata de una realidad que no logran ver porque la ideología de estos grupos ha logrado su cometido, al punto que ahora hasta le reprochan a las personas el salir a defender sus derechos y a las instituciones que han hecho de la sociedad costarricense un punto de referencia en América Latina.

Hacer algo frente a lo que está pasando es un imperativo ético. Se han aprovechado de la dichosa pandemia para hacer lo que les ha dado la gana. Se han aprovechado de que hay una Asamblea Legislativa, poco pensante y que no ven más allá de sus narices, para hacer toda clase de torpezas. Se han aprovechado de un Presidente y una serie de Ministros, casualmente, sin memoria histórica y que son hijos de esa ideología de cuarenta años, para convertirse en los testaferros de los grupos económicos que quieren destrozar el Estado Social de Derecho.

Desde esta Columna hemos llamado a luchar por el Estado Social de Derecho. No es posible que la ciudadanía y en especial los funcionarios involucrados se queden contemplando lo que se está dando. Y aquellos que están en el sector privado no solo los han desprovisto de los derechos fundamentales que están en la Constitución Política, sino que ahora apoyan a quienes abogan para que los derechos de los trabajadores terminen de ser cercenados a todos. Igualdad hacia abajo, igualdad a peor, pero para todos.

El problema de la lucha por la igualdad es que el argumento lleva implícito su propia contradicción. A lo largo de la historia esta lucha ha sido hecha por personas o grupos de personas específicas; sin embargo, cuando esas luchas han logrado frutos, estos deben ser extendidos a todos, aunque haya personas que no estaban de acuerdo con la lucha e incluso se oponían a la misma.

Un ejemplo sencillo permitirá entender lo que estamos planteando. Un grupo de personas lucharon por el establecimiento de la universidad pública y por la Seguridad Social en Costa Rica, lograron que se convirtiera en un derecho para todos los costarricenses; sin embargo, el argumento de la igualdad, en principio, no permite establecer que la educación superior pública solo será para los grupos desfavorecidos y no para las personas con recursos económicos, o al contrario, que la seguridad social excluirá a los grupos que puedan pagar a médicos privados y solo se aplicará aquellos que no puedan hacerlo.

La lucha por el Estado Social de Derecho es ingrata. Se requiere de un convencimiento personal y de la convicción que se está luchando, incluso, por los adversarios, por quienes ponen obstáculos y esperan que la lucha fracase. Esa es la ironía de la lucha por la igualdad.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com