Controversia por recuento de votos presidenciables de Ecuador

Quito, 15 feb (Prensa Latina) Tras un acuerdo para recontar votos presidenciales, los candidatos a la segunda vuelta de comicios generales de Ecuador, Guillermo Lasso y Yaku Pérez, mantienen hoy una controversia sobre esa decisión.

Con un empate técnico, Lasso, del movimiento de centro-derecha CREO, y Pérez, del brazo político de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades indígenas Partido Pachakutik, acordaron junto al Consejo Nacional Electoral y observadores internacionales revisar sufragios en 17 de las 24 provincia del país.

La decisión se tomó en una reunión efectuada la semana pasada tras denuncias de Pérez de un supuesto fraude electoral en su contra.

Sin embargo, Lasso, quien tiene una ligera ventaja en el escrutinio de la primera vuelta, se retractó del convenio y exige aceptar los resultados iniciales.

‘Son los votos de los ciudadanos y no las encuestas quienes deben determinar los candidatos que pasen a la segunda vuelta. El pueblo ya me escogió a mí y no a usted. Respete la voluntad popular’, afirmó.

Por su parte, Pérez criticó la postura de su oponente y el cambio de idea y cuestionó: ¿con qué autoridad moral usted aspira ser presidente si hace fraude, primero dice que abran las urnas porque quien ‘nada debe, nada teme’ y ahora que no abran las urnas, fraude tras fraude.

El representante indígena consideró una burla al Consejo Nacional Electoral (CNE), a la misión internacional y al pueblo de Ecuador, el cambio de opinión de última hora de su rival.

La nueva determinación ha generado controversia entre ambos y ahondó la incertidumbre existente en la población, que desde el 7 de febrero pasado espera conocer al candidato al cual enfrentará en balotaje Andrés Arauz, del movimiento progresista Unión por la Esperanza (UNES), ganador de la primera vuelta de comicios generales.

El panorama empeoró esta tarde cuando el CNE suspendió una reunión prevista para definir los procedimientos destinados al inicio del recuento planteado por los aspirantes a jefe de estado, que debería comenzar mañana.

Por el momento, el país continúa en ascuas y el balotaje sigue pactado para el próximo 11 de abril, mientras que las nuevas autoridades entrarán en funciones el 24 de mayo, días después de la juramentación de los nuevos miembros de la Asamblea Nacional.