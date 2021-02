Primeras imágenes en color de Marte enviadas por el rover Perseverance

Washington, 19 Feb. (EUROPA PRESS) – El equipo del rover Perseverance ha publicado las primeras imágenes en color de Marte tomadas desde su punto de llegada al cráter Jezero. En una panorámica se aprecia un paisaje llano, dominado por una superficie arenosa de la que emergen algunas rocas y piedras de menor tamaño. Al fondo se aprecia una elevación en el terreno.

En un encuentro informativo sobre el estatus del rover tras sus primeras horas en el suelo de Marte, se publicó también una imagen tomada con una cámara instalada en el ‘jetpack’ –la estructura con retrocohetes desde la que se dejó caer Perseverance atado con cables de nailon desde una grúa. La foto, en color, captura al rover aún en el aire, justo antes de que sus ruedas tocaran el suelo.

En otra imagen se incluye una vista de una de las ruedas del rover, asentado en una superficie arenosa con rocas y piedras sueltas alrededor. Interesa saber si son de origen volcánico o sedimentario.

Perseverance, cuyos sistemas se encuentran en buen estado tras el chequeo al que han sido sometidos tras la llegada al planeta rojo, buscará signos de vida microbiana antigua, recolectará muestras de roca y regolito (roca rota y polvo) cuidadosamente seleccionadas para su regreso futuro a la Tierra, caracterizará la geología y el clima de Marte y allanará el camino para la exploración humana ‘in situ’.

