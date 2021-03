Contrarrestan iniciativa anexionista del gobierno boricua en EE.UU.

San Juan, 2 mar (Prensa Latina) Varias organizaciones contrarrestaron hoy la ofensiva impulsada por el gobierno de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos a favor de la anexión.

El gobernante puertorriqueño Pedro R. Pierluisi y la delegada isleña electa ante el Congreso federal, Jenniffer González Colón, impulsaron en Washington junto al congresista demócrata Darren Soto (Florida) y el senador Martin Heinrich (Nuevo México) un proyecto de admisión de Puerto Rico como estado 51.

Mientras, organizaciones de esta isla del Caribe y de la diáspora boricua en la nación norteña publicaron una página en la edición de Washington del diario The New York Times en el que se da cuenta de la disputa anexionista del Partido Nuevo Progresista (PNP) sobre el resultado del plebiscito sobre estadidad, sí o no.

Además, el texto desplegado llama a apoyar una legislación para la autodeterminación de Puerto Rico, que impulsan las congresistas demócratas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, ambas de Nueva York, por ser ‘la herramienta más democrática, transparente y justa para poner fin a los más de 120 años de colonialismo estadounidense sobre Puerto Rico’.

Las organizaciones Vamos Puerto Rico, Boricuas Unidos en la Diáspora, Diáspora en Resistencia y Our Revolution Puerto Rico están instando a los puertorriqueños, al igual que al pueblo estadounidense, a unirse a una campaña por la descolonización visitando www.letsendcolonialismtogether.com

El propósito es que las personas contacten a sus congresistas, incluidos los miembros del Comité de Recursos Naturales, para dejarles saber que la Asamblea Constitucional de Estatus que contempla el proyecto de las congresistas Velázquez y Ocasio-Cortez es la mejor manera de resolver el colonialismo en Puerto Rico.

El llamado a la acción a través de la página web ofrece la capacidad para enviar tuits al liderazgo del Comité de Recursos Naturales, a los miembros demócratas y republicanos, a algunos de los auspiciadores de proyectos proanexión y un ejemplo de correo electrónico que se podrá usar para escribirle a sus representantes y senadores.

‘El PNP ha creado una gran farsa alrededor del plebiscito estadidad sí o no, en su desprecio al pueblo, entendiendo que nos pueden coger de tontos; crearon un plebiscito amañado, trataron de evitar la participación en la campaña por el no’, afirmó Justo Méndez Arámburu, coordinador de Vamos Puerto Rico.

Agregó que mienten sobre una falsa mayoría de 52 por ciento en los votos por el sí, e inflaron por miles esos votos, como evidencia que en el precinto 3 de San Juan hay más de 700 papeletas votadas por encima del número de electores.

María J. Torres-López, presidenta de Diáspora en Resistencia, apuntó que el pueblo puertorriqueño tiene el derecho a la autodeterminación en un proceso aceptado y respetado de antemano por el gobierno que nos mantiene como colonia.

‘Desde Diáspora en Resistencia nuestro apoyo siempre será con el pueblo trabajador, que carga con las consecuencias negativas de las malas decisiones de nuestros gobernantes’, sostuvo.