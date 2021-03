El Dr. Lomonte: el científico que abrió trillo para estudiar los venenos de serpientes y ayudar a salvar vidas

Desde la proteómica, el Dr. Lomonte se ha enfocado en el campo de la espectrometría de masas; técnica con la cual se obtiene la información necesaria.



Hijo de inmigrantes

El Dr. Lomonte nació en Napoli, Italia. Con solo ocho años, su familia tomó la decisión de migrar a Centroamérica y Nicaragua fue el primer país que los abrazó. Un año después decidieron venir a Costa Rica, donde logró concluir sus estudios de primaria y secundaria.

Sus altas calificaciones fueron las que le permitieron entrar a la UCR y desarrollar sus estudios en la carrera de Microbiología, aún en medio de una compleja situación económica.

“La UCR ha significado mucho para mí. Primero, esa oportunidad que le da a cualquier persona de formarse sin importar su estatus económico. Yo me naturalicé como costarricense a los 18 años y recuerdo que para mis papás era una situación económica difícil. Sin embargo, ellos siempre priorizaron la educación y yo más que agradecido”, rememoró el Dr. Lomonte.

Como estudiante, este científico inició como asistente en el ICP-UCR. Posteriormente, al graduarse tuvo la oportunidad de continuar trabajando como profesor instructor. Esto le permitió explorar otras pasiones.

En 1986 concluyó su maestría en Inmunología en la UCR y ese mismo año partió a los Estados Unidos con una beca Fulbright a la Universidad de Wisconsin-Madison. Su pasantía en ese lugar dio la posibilidad de que Costa Rica contara con una tecnología revolucionaria que solo países del primer mundo tenían: los anticuerpos monoclonales.

“Siempre he intentado ver qué tecnología de punta hay en el campo científico y traerla a Costa Rica. Eso fue lo que justamente pasó en la Universidad de Wisconsin. Se había desarrollado una tecnología de anticuerpos monoclonales que lo que hacen es inmortalizar las células que producen los anticuerpos (la base para elaborar los sueros antiofídicos). Ese avance era fascinante y hasta ganó un premio Nobel de Medicina en 1984. Cuando volví, busqué la manera de implementar eso en el ICP”, comentó el Dr. Lomonte.

Para efectuar esa labor, el ICP-UCR antes debía desarrollar otro paso: cultivar células en un laboratorio. Con diversas colaboraciones económicas, el Dr. Lomonte pudo desarrollar en el Instituto Clodomiro Picado el primer laboratorio de cultivo celular.

“El Dr. Lomonte fue quien estableció las técnicas de producción de anticuerpos monoclonales en los años 90 en el ICP. En ese tiempo era algo increíblemente novedoso para nosotros y todavía sigue siendo un tema de gran relevancia en términos de potenciales tratamientos. El estudio de los venenos, y los sueros que neutralizan las toxinas presentes en estos, es la base del mejoramiento de la terapia contra el envenenamiento por mordeduras de serpientes.

El Dr. Lomonte es uno de los investigadores que más ha contribuido en los últimos 40 años a establecer el conocimiento con el que contamos hoy en día”, mencionó la Dra. Cecilia Díaz Oreiro, directora del ICP-UCR.

“Un abrir de trillos”

Con una pasión científica intacta, en 1994 Bruno alcanzó su doctorado en Inmunología en la Universidad de Gotemburgo, Suecia, mediante una beca otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit).

En esa ocasión, este académico trajo a suelo costarricense la microscopía intravital, una técnica novedosa para nuestro medio en ese momento. Dicho recurso permitió ver en un microscopio, y en tiempo real, las reacciones que generaban los venenos de serpiente dentro del organismo de un ser vivo .

“En Suecia hice unos trabajos con la microscopía intravital. No me quedé con las ganas y lo traje a la UCR. Los profesores de Suecia me ayudaron y me dieron algunas de las piezas más básicas para montar la técnica. Con mucho esfuerzo, montamos un espacio en el laboratorio y empezamos a implementarla en el ICP-UCR porque, ¿cuál es el objetivo de ir a un país y volver con las manos vacías?”, relató el científico.

La contribución fue trascendental. Los investigadores ya sabían que el veneno de serpiente, cuando entra en el tejido, genera fuertes hemorragias. Lo que desconocían era la dinámica del proceso. Con la microscopía intravital, el Dr. Lomonte y sus colegas lograron ver cómo funcionan las toxinas de los venenos de serpiente. “Era, prácticamente, como ver unas explosiones, como si se lanzaran granadas a los capilares sanguíneos”, expresó el investigador.

Un aporte similar se logró con su pasantía en la Universidad Autónoma de México, donde aprendió a sintetizar péptidos (proteínas sintéticas). Dicho insumo ayudó a entender cómo funcionaban las toxinas que dañan el tejido muscular ante un envenenamiento ofídico.

En poco tiempo, en el ICP-UCR ya se estaba haciendo síntesis de estas proteínas por primera vez en el país y sin tener que pagar un costo cercano a los 1 900 dólares por unos pocos milígramos de péptido, un precio sumamente alto durante la primera década de los años 2 000.

“El veneno de una serpiente puede ser tan fuerte que a veces un paciente llega a necesitar una amputación. Entonces, al estudiar esas toxinas, Costa Rica logró ser uno de los primeros en explicar cuál parte de la proteína efectúa el daño; es decir, el mecanismo de acción. Sin los péptidos sintéticos, no hubiéramos dado en el clavo. Todos estos trabajos han sido como abrir un trillo, un camino que no existía”, describió Lomonte.