La indiferencia de la ciudadanía y del funcionario público nos está llevando al abismo

Lo que no cuesta, no se valora. Esta es una frase común que se dice para describir la actitud de una persona a la que no le ha costado nada los beneficios de su existencia personal y social, es decir, estamos hablando de aquel ser humano que al nacer se encontró con un contexto individual y colectivo al que no ha contribuido para su existencia pero que disfruta desde su nacimiento.

La valoración depende de la no indiferencia de la persona que valora. Se es indiferente cuando no se conoce lo existente, cuando no se tiene conciencia de que antes no había nada, cuando nos creemos seres ahistóricos. En la actualidad hay personas que renuncian a conocer la historia y en especial la historia costarricense, piensan que Costa Rica surgió cuando ellos nacieron y que antes no hubo nada.

Dicen que en la actualidad el 40 % del padrón electoral está compuesto por personas con un rango de edad entre los 18 y 40 años. Se trata del segmento de población que ha recibido, desde 1986 en adelante, todo el bombardeo ideológico que ha enfatizado que el modelo de Estado gestado, fundamentalmente, después de la segunda mitad del siglo XX ha sido perjudicial para el país. Si agregamos el problema de la generación perdida de la década del ochenta y lo que implicó en relación con el nivel de escolaridad de las personas, tenemos elementos para visualizar las razones que nos han llevado a donde estamos.

En este momento casi la mitad de la población costarricense no tiene conciencia de que se está destruyendo la institucionalidad pública que ha permitido que, en algún momento, a Costa Rica se le haya comparado con países con los más altos índices de desarrollo. Toda la basura ideológica que estos segmentos de población han recibido durante todos estos años, les ha llevado a creer que ha sido solo el sector privado el que genera la riqueza del país, cuando en realidad se trata de un proceso en que el sector público ha sido determinante para que ello se haya podido dar.

La Costa Rica previa a las reformas de la década del 40 del siglo pasado, era un país en que la atención médica y la posibilidad de formarse profesionalmente estaba destinada a muy pocas personas. La creación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la Universidad de Costa Rica (UCR) marcó un después en la sociedad costarricense, lo que antes era un privilegio para unos pocos se democratizó y muchas personas tuvieron acceso a una mejor salud y educación.

La Asamblea Nacional Constituyente de 1949 consolidó las reformas de inicio de aquella década y logró que el poder político se volviera menos concentrado. Los excesos que el Poder Ejecutivo tuvo de la primera mitad del siglo XX hacia atrás, se procuró solucionar por medio de una mayor distribución del poder, tal y como lo hemos dicho, a través de la instauración de un régimen con diferentes grados de autonomía.

Estas realidades históricas, pareciera, son desconocidas por casi la mitad de la población votante de este país. Este segmento de población ha mostrado una desidia por el conocimiento histórico y ello se ha hecho manifiesto en la indiferencia que ha existido para defender el legado del Estado Social de Derecho; esto es especialmente evidente en relación con el perfil actual de los funcionarios públicos, es decir, las personas que hoy día están en la función pública, pareciera, que no tienen conciencia histórica y menos política del cambio que se está gestando en el régimen político y jurídico costarricense.

Para decirlo en términos coloquiales, pareciera que los funcionarios públicos actuales no tienen la sangre para defender su propio trabajo, para defender la institucionalidad pública y para defender una sociedad costarricense solidaria y que hasta hace muy poco había logrado índices de desarrollo y equidad comparables a los mejores del planeta.

Será la historia, casualmente, quien condenará o absolverá a aquellos que son funcionarios públicos en la actualidad.

(*) Andi Mirom es Filósofo

