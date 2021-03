USA: Emisiones inorgánicas e inflación

“El Congreso estadounidense avanza hacia la adopción definitiva del plan de ayuda por 1,9 billones de dólares impulsado por Joe Biden, prioridad del comienzo de mandato del (cuestionado) presidente demócrata y pieza clave para estimular el crecimiento de la mayor economía mundial. Estados Unidos necesita «desesperadamente» estas medidas para salir de la crisis provocada por la pandemia, insiste el mandatario, que prometió promulgar el «plan de rescate» en cuanto sea adoptado por el Congreso”.

Al respecto manifesté mi opinión de que esto estaba muy lejos de aquel lema de “enseñar a pescar” en lugar de dar regalías. Dos amigos llamaron mi atención en cuanto a que este plan será financiado con los llamados dólares “fiat”, es decir emisiones inorgánicas, poner a trabajar la maquinita de hacer billetes de la reserva Federal que solo cuestan el papel, la tinta y la mano de obra.

Por ejemplo, Arcadio Zúñiga, master en banca y finanzas, opina que:

“Es importante indicar que la Reserva Federal de Estados Unidos, el equivalente al Banco Central, es privado y quien hace las emisiones monetarias. Una forma es a través del comercio petrolero que le impusieron a los árabes, para protegerlos de sus vecinos a cambio de petróleo pagado en dólares como contrapartida, esto dio origen al famoso petrodólar, con el cual le dan valor. Además, el acuerdo incluye que todas las negociaciones de petróleo de esos países se realicen en dólares. Esta misma mecánica se aplica con la Cocaína de Colombia, país que produce el 70% de esa droga en el mundo, de la cual USA consume el 90%. Ese comercio dio origen al narco dólar. Ese sistema se réplica en diversas actividades a nivel global. El comercio con China le permite mantener cierto control sobre el manejo de inflación respaldando parte de sus transacciones, debido que es un flujo constante. Otra forma es a través de los organismos financieros internacionales que conceden crédito a los países, ese dinero también proviene de la Reserva Federal. En el caso Latinoamérica: El Fondo Monetario Internacional (FMI).  El Banco Mundial (BM). El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esas también son emisiones cuyo respaldo lo ponen los países deudores a través de la entrega de sus recursos y/o el pago con los impuestos de los contribuyentes. Para terminar con parte de este tema, los préstamos para el desarrollo de cualquier índole proveniente de los Organismos financieros a los ciudadanos a través del sistema bancario nacional, el respaldo de garantía lo suministra el deudor final, en este caso los ciudadanos. Aclaro, cuando se obtiene un crédito, para la adquisición de una casa o un vehículo, el crédito por la compra está garantizado por la firma del documento respectivo, ese respaldo es lo que le da valor real. Ahora es más simple, son cifras en un ordenador las que se movilizan con facilidad.

Solón Armando Murillo, abogado, pero que durante muchos años se desempeñó en el Banco Nacional de Costa Rica y tiene reconocidos conocimientos en economía política, nos dice:

“Sí, todo eso va muy bien. Pero al final, la maquinita de impresión de dólares es la que no descansa. A EUA eso le funcionó bien, mientras los demás países le aceptaron el papel como bueno. Pero, cuando se descubrió el truco, me parece que el primero fue Charles De Gaulle, quien comenzó a exigir el pago de sus exportaciones, en oro y ya no más en papel dólar. Y es que resulta lógico. Si recibo pagos con cheques «sinfónicos», y yo tomo esos cheques y, en lugar de ir al banco a hacerlos efectivos, los uso como medio de pago en otros negocios que, me los aceptan, llegará el momento que, alguien descubrirá que esos cheques carecen de valor real y ya no querrán aceptarlos más y pedirán sus pagos en efectivo o con otros medios de pago o bienes reales.

Hoy día, Rusia, China y cada vez un grupo mayor de nuevos países, están desligando sus economías del influjo del dólar. Esto está metiendo de manera inexorable a EEUU, en grandes problemas económicos (inflación e hiperinflación). Estados Unidos hoy por hoy, es el país más endeudado del mundo. Eso tiene consecuencias que ya se notan con claridad.

Como dice Arcadio, los Estados Unidos no tienen empacho en emitir el billete verde sabiendo que lo almacenan y utilizan por toneladas para sus transacciones en todo el mundo quienes manejan el narcotráfico, hoy plenamente incorporado al sistema financiero internacional. Pero todo tiene un límite, a todo chancho gordo se le llega su diciembre, a USA se le va estrechando el círculo, su margen de maniobra se reduce y sus adversarios ya no lo piensan para darle el empujoncito que le falta.

(*) Juan Feliz Montero Aguilar es Educador