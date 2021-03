Más fácil estar en la luna que llegar a ella

Vamos a ver lo que se dice o se escribe o se percibe sobre Costa Rica en el contexto de este comentario.

Creo que pueden citarse como hechos los siguientes: es el país más caro de la región; la capital del país tiene las peores aceras entre todas las de las demás capitales de la región; acaban de meternos un IVA que en realidad es un invento de país rico; la capital no cuenta con un tren metropolitano; tampoco tiene el país un ferrocarril interoceánico; no tenemos una línea aérea nacional ni una línea de barcos mercantes; tenemos una cantidad horrible de villas miseria y de cuarterías en plena gran área metropolitana; estamos severamente afectados por el desempleo y la mayor desesperación del Ministro de Hacienda es ya recibir el dinero del Fondo Monetario Internacional al precio que sea, pero no para solucionar el problema de las alcantarillas, los deslizamientos y otras de las desgracias típicas y personales de nosotros, los ciudadanos, sino para enredos de la deuda externa, los intereses y todo en esos altos niveles.

En otra perspectiva Costa Rica tiene apenas 51.100 kilómetros cuadrados y no cuenta con explotaciones petroleras ni de minerales que sean de peso internacionalmente; no tiene importancia militar porque no tiene ejército; no cuenta mundialmente casi para nada de nivel mundial; precisamente por su tamaño no puede producir nada que pueda competir con la producción de los países industrializados y menos con la de los países gigantes. Tampoco tiene nada que hacer en la repartición del mundo entre las grandes potencias porque está dentro de la zona geopolítica y militar nada menos que de Estados Unidos de América y ahí la cosa es entre esa potencia y Rusia, Irán y China, básicamente; es más, en ese plano es mucho más importante Nicaragua y como siempre Panamá con solo su canal sin hacer mucho más y que fue puesto ahí ¿por quién?…

Y ni hablemos de los puentes que están cayéndose, la infraestructura escolar que en muchos casos se encuentra gravemente deteriorada e inutilizable, las urbanizaciones en terrenos no aptos para ese uso, el avance de la delincuencia y la inseguridad ciudadana.

Pues bien. Creo que podemos estar de acuerdo, punto menos punto más, en este esbozo, que es “por encimita”, acerca de cómo estamos.

Ah, pero como si fuera poco todo esto faltaba la pandemia. Tras de cuernos palos. Y así como uno de los detalles, aumento de femicidios y suicidios, depresión, asaltos, pérdida de empresas, deserción escolar, mientras se ensancha la brecha entre ricos y pobres, que ha venido creciendo ya desde hace varios años de manera acelerada.

Aunque nada nuevo ¿verdad? Entonces yo sólo pregunto si en tal estado de cosas, con tales condiciones y bajo tales presiones somos el sitio y estamos en el momento en que podemos embarcarnos en crear, justamente en medio de esta dramática crisis, nada menos que una flamante agencia del espacio en Costa Rica con todo lo que eso implica: un edificio o por lo menos unas oficinas, un personal, un director o presidente o regente o como se le quiera llamar, su secretaria ejecutiva, sus gastos de mantenimiento y todo lo demás que administrativa y monetariamente esto demanda y eso con científicos del más alto rango con sueldos del más alto rango sin siquiera haber vuelto a ver hacia arriba para ver las estrellas. Luego viene la sustancia del asunto: laboratorios, implementos, entrenamiento, estudios, proyectos, fabricaciones, pruebas de campo, viajes, conferencias, experimentos, imprevistos y todo el juicio final. Tanta belleza y sofisticación ¿antes de haber solucionado definitiva y eficientemente el sufrimiento de la ciudadanía señalado al principio? ¿Con qué dinero? Bueno, si el dinero lo ponen los magnates del país de manera magnánima adelante, porque sí es muy bonito y muy avanzado todo eso, pero ¿no es cierto que ya países mucho más ricos y en mejores condiciones están haciendo todo lo que nosotros estaríamos simplemente copiando y hasta con unas décadas de retraso? Con la NASA por decir al lado de nuestro país y con un vínculo tan especial como Franklin Chang ¿jugar nosotros de NASA? Y por cierto, ya he dicho yo en una de mis obras (2015) que ya que tenemos a un Franklin Chang deberíamos haber estado “sacándole el jugo” como lo expresa uno de los personajes, como diciendo que todos estos años hemos estado desperdiciándolo siendo alguien que sí es de importancia mundial y que está consolidado en el ámbito espacial pero como astronauta estadounidense ¡ojo! (y costarricense, claro, pero…).

Entonces yo solo pregunto ¿estamos en el sitio y en el momento apropiados para arrojarnos así al vacío?

(*) Orlando García Valverde, Traductor-Intérprete Oficial