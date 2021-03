Internacional Socialista lamenta fallecimiento de Bernal Jiménez

San José, 22 mar (Elpaís.cr).- La Internacional Socialista lamentó la pérdida de Bernal Jiménez Monge (1930-2021), vicepresidente de la IS y ex presidente de su partido miembro en Costa Rica, el Partido Liberación Nacional (PLN), quien falleció el 20 de marzo a la edad de 91 años.

En el seno de la Internacional Socialista estuvo muy activo durante muchos años, en particular como miembro de nuestro Comité para América Latina y el Caribe, pero también en su rol de vicepresidente de la IS, participando regularmente en Consejos, Congresos y misiones de la IS. Continuó trabajando activamente con nosotros y contribuyendo a nuestras actividades, hasta su muerte.

De acuerdo con la IS, fue un ferviente y comprometido socialdemócrata, quien se incorporó a la dirección política del PLN en 1978, y fue jefe de la fracción del PLN en la Asamblea Nacional para los períodos 1982-1983 y 2002-2003. Entre 1982 y 1986 se desempeñó como diputado por la provincia de San José, cargo que adquirió para otros cuatro años en 2002. Entre 1984 y 1985 Bernal Jiménez fue presidente de la Asamblea Legislativa y fue nombrado Embajador Honorario de 1995 a 1996. En 2010 Bernal Jiménez asumió la presidencia del PLN, cargo que ocupó hasta 2014.

Bernal Jiménez se había graduado en economía y administración de empresas en Costa Rica, y continuó sus estudios en Chile en economía y desarrollo económico. Posteriormente, fue nombrado miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, cargo que ocupó de 1957 a 1960. Bernal Jiménez asumió varios cargos ministeriales. En 1962-63 fue ministro de Planificación; de 1964 a 1965 se desempeñó como Ministro de Economía y Finanzas y en 1965 asumió el cargo de Ministro de Industrias.

Entre 1966 y 1970 fue representante de Centroamérica en el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, y posteriormente, en 1970, pasó a formar parte de la Lista de Expertos del Centro Internacional de Actualización Profesional, CIAP, hasta 1973. Entre 1973 y 1974 fue presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Monetaria; y de 1974 a 1977 fue Presidente Ejecutivo del Banco Central de Costa Rica.

Bernal Jiménez fue incansable en su trabajo y compromiso por una sociedad mejor para todos, enfocándose en políticas económicas más justas y de bienestar.

La Internacional Socialista rinde homenaje a un gran amigo y camarada y extiende su más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros, concluye la nota de prensa.