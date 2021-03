Sobre aceras, lo feo de la Ley de Movilidad Peatonal

Lo bonito que pueda tener lo dirán otros.

Sistema vigente: obligación del propietario de construir y darle mantenimiento a las aceras en zonas urbanas. Caso de incumplimiento, la municipalidad hace la obra y cobra su costo más una multa.

Lo que viene (LMP), según la redacción final del proyecto 21318: la regulación de la LMP va referida a toda la infraestructura peatonal, que incluye no solo las aceras, y alcanza a todas las redes viales nacionales y cantonales, lo que comprende hasta a los caminos vecinales. Las competencias las asumen el Gobierno y las municipalidades, según la naturaleza de las vías. No se mencionan siquiera a los concejos municipales de distrito.

Las municipalidades regulan su competencia por reglamento y en un plan quinquenal. No se habla de un reglamento general, pero sí de un plan nacional de movilidad peatonal. El plan nacional esperaría uno que toque solo temas de seguridad vial y que no abarque el ámbito propio de las competencias locales. Ya de todos modos las aceras urbanas de vías nacionales debieron de haberse dejado en manos de las municipalidades.

Se “responsabiliza” a los “ciudadanos” de “velar” por el estado de la infraestructura peatonal. Sencillamente esto no se entiende siquiera, menos dentro del contexto de la reforma.

Todos los propietarios de inmuebles (que supuestamente colinden con las vías públicas) deberán pagar las obras municipales de construcción, reparación y reconstrucción, mediante una “tasa” trimestral y según el valor de las propiedades. Esto asusta: ¿qué se cobra?

Aparentemente todo el costo de todo el plan que se ejecute. Muchos entonces podrían tener que pagar muchísimo y tal vez sin recibir nada en su propiedad. No se define a cuál valor inmobiliario se refiere. Claramente no se trata de una tasa sino de una contribución especial. No se respeta el principio constitucional de legalidad tributaria. Es de observar que la misma obligación de pago de la “tasa” a cargo de los propietarios con frente a calles o caminos vecinales no se establece para aquellos con frente a rutas nacionales.

Se faculta a las municipalidades a construir aceras nuevas y a pasar la cuenta al propietario. No se entiende. ¿Cuándo es cuando? ¿Cuál es la regla nueva?

Cuando se construya infraestructura peatonal y se afecte la conexión con la entrada a un propietario, las obras que se requieran para que el propietario pueda entrar decentemente correrán por su cuenta. O sea, ñatos, se acabó el principio del 41 constitucional, de que el que irroga el perjuicio debe indemnizar. Un garrotazo más.

Caso de obra nueva de un propietario, debe construir la acera en su frente. Como fue siempre. Pero, aun en este caso, ¿queda obligado siempre a co- financiar el plan quinquenal?

En suma y por ahora: se pasa de un sistema de obligación individual de propietarios en zonas urbanas, con frente a calles, de construir y mantener la acera de la municipalidad en ese frente, a un régimen en donde la municipalidad realizará las obras (y otras de infraestructura peatonal) y cobrará su “costo” global a todos los propietarios (nadie sabe el alcance de “todos”) según el valor de la propiedad (nadie sabe cuál valor y si incluye construcciones).

Estamos pandemiados, en crisis total económica y se nos manda semejante ley, con groseras dudas y contradicciones. Ya la normativa vigente era nada bendita, pues ponía una carga en cabeza de propietarios en relación con algo que lo beneficiaba solo en ínfima parte. Ahora la cosa se puso más fea. Se dirá que no cunda el pánico, que todo se arreglará con los reglamentos, Pero los reglamentos no fueron creados para hacer milagros.

(*) Mauro Murillo Arias esa Abogado